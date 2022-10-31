Удар по Буковині: наслідки обстрілу відчує вся Україна

Ворог сьогодні знову вранці гатив по нашій енергосистемі

Внаслідок обстрілу рашистів – восьмеро постраждалих

Сьогодні, 31 жовтня, о 08:40 ранку внаслідок ракетного удару, нанесеного окупантами по Чернівецькій області, пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Відбулося загоряння, наразі пожежу вже локалізовано. Восьмеро людей отримали незначні тілесні ушкодження (порізи), медичної допомоги не потребують. Про це повідомив очільник Чернівецької воєнної обласної адміністрації Руслан Запаранюк.

«Фахівці оцінюють збитки. Але вже зараз можемо говорити, що наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї енергосистеми України. Я зараз тут на місці, ми поки не можемо надавати більше інформації щоб не коригувати вогонь. На жаль, констатуємо значні пошкодження, я би сказав критичні. При цьому життю та здоров’ю людей нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні.

Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, у Чернівецькій області внаслідок сьогоднішньої ранкової ракетної атаки пошкоджений об’єкт критично-енергетичної інфраструктури у Дністровському районі.

Як відомо, сьогодні вранці рашисти завдали масованих ракетних ударів по Україні. Цілями атак ворога стали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури.

Зокрема, під ударом ворога опинилися Київ, Харків, Вінниччина, Черкащина, Рівненщина, Запоріжжя та інші регіони.





