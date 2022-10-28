Київ отримав нове обладнання ППО для захисту об’єктів енергетики – Кличко

Кличко обіцяє, що нові системи ППО захистять небо над Києвом від дронів

Кличко: «Сподіваємося, що атак та провокацій із дронами камікадзе вже не відбуватиметься»

До Києва надійшло нове обладнання ППО для захисту об’єктів енергосистеми. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

«Військові мене запевнили, що зараз нове обладнання ППО надійшло до столиці. Небо буде більш захищене. Сподіваємося, що атак та провокацій із дронами камікадзе вже не відбуватиметься», – сказав очільник столиці.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що атака Росії на столицю України - ще один доказ того, що Путіну потрібна тільки територія України без її мешканців.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу у Києві частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води. Триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби. Влада просить киян максимально економити електроенергію.