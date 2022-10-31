Очільник ще однієї області підтвердив удар по об’єкту енергетики

У Кіровоградській області триває ліківдація пожежі на енергетичному об'єкті

Російські терористи влучили ракетами в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Увага! Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо – без жертв», – йдеться в повідомленні.

Триває ліквідація наслідків пожежі.

«Будьте пильними! Не залишайте укриттів», – зазначив голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що в Києві після вибухів у небо почав підніматись чорним дим. Міський голова підтвердив приліт у місто.

Крім того, голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову.

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.