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Військові сьогодні знищили п'ять безпілотників окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Військові сьогодні знищили п'ять безпілотників окупантів
ЗСУ сьогодні знищили п'ять російських безпілотників
фото з відкритих джерел

Українські штурмовики і бомбардувальники здійснили 15 авіаударів по позиціях російських окупантів

У вівторок, 23 серпня, українські військові «приземлили» ще п'ять ворожих безпілотників. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

«23 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня», – зазначають у Повітряних силах.

Також українські штурмовики і бомбардувальники здійснили 15 авіаударів по позиціях російських окупантів.

Раніше стало відомо, що українські військові збили російський вертоліт у вівторок, 23 серпня, на Донбасі.

А на півдні Збройні сили України знищили два склади з боєприпасами та два командних пункти ворога. Підтверджено втрати ворога в кількості 23 військових, одного танку Т-72 та легкого броньованого тягача, повідомив представник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Facebook.

Він зазначив, що обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована.

Як повідомлялося, українські військові знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці, а також підтвердили ураження двох мостів на півдні.

Теги: ЗСУ окупанти

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