Авіаудар по Бахмуту: під завалами виявлено тіло дворічної дитини

У Бахмуті один зі снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого зруйновано будівельні конструкції на п’яти поверхах

Загальна кількість загиблих внаслідок удару по багатоповерховому будинку в Бахмуті становить п’ять осіб

Кількість жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку у Бахмуті зросла. В результаті розбору завалів рятувальники виявили тіла 35-річної жінки та дворічної дитини. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

На даний час загальна кількість загиблих становить п’ять осіб, поранених – четверо.

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 17 травня в результаті авіаудару збройних сил РФ по м. Бахмут один зі снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого зруйновано будівельні конструкції на п’яти поверхах. Двоє чоловіків 43-х та 44 років та 75-річна жінка загинули, ще четверо осіб, у тому числі троє дітей віком 9, 12 та 17 років зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Пошуково-рятувальні заходи на місці події тривають.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 17-18 травня армія «визволителів» накривала вогнем міста Бахмут та Костянтинівка, с. Північне та м. Залізне м. Торецька, а також селища Яблунівка та Іванівка Краматорського району Донецької області.

Від ракетних ударів та артилерійських обстрілів рашистів у м. Костянтинівка, м. Бахмут і Крамарському районі зруйновано понад 20 будинків, а також пошкоджено газопроводи та лінії електропередач.

Також загарбники продовжують нищити м. Торецьк і його околиці. З боку тимчасово окупованого м. Горлівка Донецької області відбувся черговий артилерійський обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватні будівлі.

Досудові розслідування за вказаними фактами тривають.

Як повідомлялося, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа у Костянтинівці Донецької області постраждала від рук російських окупантів.