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    ЗСУ готуються до контрнаступу: Арестович розповів про зміни на фронті

    ЗСУ готуються до контрнаступу: Арестович розповів про зміни на фронті
    фото: Офіс президента

    Арестович: «Змінюється характер війни не на користь росіян»

    Збройні Сили України змінюють характер боїв і тепер зможуть або завдавати ворогу ураженнями авіацією, артилерією, або перейдуть у контрнаступ на окремих ділянках. Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович 24 каналу.

    «Це вже ми будемо атакувати, а вони – захищатись. До цього чекати не так довго», – сказав радник голови ОП.

    За словами Арестовича, росіяни свій наступальний потенціал вичерпують. Ворог зазнає величезних втрат і багато солдатів відмовляються йти у бій.

    «Там змінюється характер війни не на користь росіян. Звісно, вони ще зберігають потенціал, вводять якісь резерви. Якийсь час вони просуватимуться вперед, але ж і ми будемо контратакувати», – сказав Олексій Арестович.

    Арестович пояснив, що війна наразі перебуває у такій фазі, що за одну добу можуть бути декілька повідомлень на кшталт «ворог захопив деякі населені пункти» і «ми відкинули ворога з декількох населених пунктів»:

    • з одного боку, окупанти "піддавлюють" Луганщину і роблять дуже небезпечний рух на північ і на захід від Попасної;
    • з іншого – наші війська відкинули росіян від двох населених пунктів, які доволі ключові щодо оборони Сєвєродонецька.

    «Це зустрічні бої і звучить неприємно, що вони «захопили, просунулися», але, якщо подивитися загалом – ще тиждень тому і мовитись не могло про те, що українські військові наступають на тому напрямку», – зазначив Арестович.

    Наразі ЗСУ відбивають, контратакують, і це означає, що змінився загальний хід подій. Радник голови ОП зазначив, що здатність українських сил перейти у контрнаступ означає:

    • на окремі ділянки прийшли наші резерви;
    • у нас з'явився наступальний потенціал.
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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    ЗСУ готуються до контрнаступу: Арестович розповів про зміни на фронті