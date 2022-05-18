Окупанти вдарили з «Ураганів» по Криворізькому району

Російські війська від самого ранку обстрілюють Дніпропетровщину

18 травня вдень російські окупанти обстріляли територію Криворізького району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Після ранкового «прильоту» та обстрілів окупанти вдень поцілили з «Ураганів» по території Криворізького району», – написав він у Telegram.

За його даними, внаслідок обстрілу жертв немає. Також немає і руйнувань житлових будинків та інфраструктурних об‘єктів.

Нагадаємо, 18 травня у Дніпрі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що спрацювала система протиповітряної оборони.

Уламки ракети впали на приватне подвір’я, пошкоджено два приватних будинки. Ще одна ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.

У Дніпрі внаслідок ранкової ракетної атаки постраждали троє людей.