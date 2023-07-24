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Бахмут: Сирський показав роботу снайперів по позиціях окупантів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бахмут: Сирський показав роботу снайперів по позиціях окупантів (відео)
фото ілюстративне

Ворожі позиції ліквідувала група «Привид» Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького

На Бахмутському напрямку снайпери з групи «Привид» Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького вдало відпрацювали по позиціях окупантів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«Бахмутський напрямок. Робота групи «Привид» Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Коли працює «Привид», російський ворог помирає. Так сталося і цього разу», – написав Сирський під відео.

 

Нагадаємо, триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Біла Гора, Богданівка, Іванівське, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

Теги: робота ворог відео

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