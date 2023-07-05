Суд виніс вирок блогерці, яка поширювала відео роботи ППО

Прокуратура оголосила жінці про підозру після того, як вона зняла та поширила відео роботи протиповітряної оборони

Обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством

Дніпровський районний суд Києва призначив блогерка Інні Чернецькій, яка зняла й поширила у соцмережі матеріали про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей, покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном в один рік. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Жінка отримала так званий «умовний» термін ув‘язнення – тобто, не буде позбавлена волі, якщо за рік не порушить умови вироку і не вчинить нове правопорушення.

Обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством. Прокуратура оголосила їй про підозру після того, як вона зняла та поширила відео роботи протиповітряної оборони (ППО) України під час масованої ракетної атаки РФ 16-го травня по території Києва.

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Нагадаємо, 16 травня цього року Воронова зняла роботу ППО та вказала геолокацію, звідки спостерігала за нею. Її відео швидко «розтягнули» пропагандисти, адже на популярний блог українки досі підписані росіяни, про що вона мала знати.

Раніше стало відомо, що у дружини київського наркодилера Юрія Чернецького, співачки Інни Воронової, яка зняла та опублікувала роботу української ППО, проходять обшуки. Служба безпеки України навідалася до квартири опальної виконавиці, звідки вона знімала роботу захисників неба.