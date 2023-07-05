У Бахмуті ЗСУ загнали окупантів у пастку – Міноборони

Ганна Маляр: «Ми поступово, але все ж таки просуваємось»

Українські захисники фактично загнали російських окупантів у пастку на Бахмутському напрямку. Ситуація там вкрай активна, триває двобій за ініціативу. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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«З одного боку, вони (росіяни- ред.) більшу частину міста контролюють, а ми контролюємо південно-західну тільки частину. Але вони не можуть пересуватися по місту, тому що наші Збройні сили їм не дають це зробити. І вони фактично з нього і вийти не можуть, тому що це теж не дають здійснити наші Збройні сили. Довкола Бахмута, по флангах, ми по південному флангу дещо просуваємося, по північному флангу йдуть бої», – підкреслила Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що після того, як українські захисники почали просування довкола Бахмута, ворог змушений підтягувати свої резерви, тому що «не збираються здавати свої позиції так просто і не відмовляється від задачі вийти в цілому на кордони Донецької і Луганської областей». Водночас зафіксовано факти використання росіянами загороджувальних загонів, тому що окупанти цілими підрозділами залишають позиції.

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«Довкола Бахмута знову дуже-дуже гарячо зараз. В останні дні вони підтягують туди десантно-штурмові війська. І ми бачимо, що зараз їхні військові відмовляються йти у бій, залишають свої позиції. І ми зафіксували вже, буквально сьогодні, що вони виставляють заградзагони, які просто стріляють в спину своїм, щоб ті не залишали позиції. Тобто, ставки підвищуються і ситуація дуже серйозна. Вже просто залишають позиції цілими підрозділами. І зараз у них паніка. Це безумовно результат дуже складної, ретельної роботи наших військових», – підкреслила Маляр.

Вона додала, що на Лиманському напрямку тривають запеклі бої – «там ворог намагається наступати». На Таврійському напрямку на певних напрямках є просування. «Це по суті «вигризання» кожного метру землі…Ворог стягує туди все що може, щоб не дати нам просуватися. Тому, у важких дуже умовах, але наші там поступово-поступово просуваються, і на півдні, в тому числі. На півдні, там більше напрямків нашого наступу і власне, ми по кожному рухаємося», – сказала Маляр.

Заступник міністра оборони підсумувала загальну ситуацію на фронті. «Ми поступово, але все ж таки просуваємось. Ворог на жодному з напрямків, де він наступає, не просувається», – підкреслила Маляр.

Триває 497-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали удару п’ятьма іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Два дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Протягом доби противник завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.