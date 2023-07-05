Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Бахмуті ЗСУ загнали окупантів у пастку – Міноборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Бахмуті ЗСУ загнали окупантів у пастку – Міноборони
Після того, як українські захисники почали просування довкола Бахмута, ворог змушений підтягувати свої резерви
фото: Генштаб

Ганна Маляр: «Ми поступово, але все ж таки просуваємось»

Українські захисники фактично загнали російських окупантів у пастку на Бахмутському напрямку. Ситуація там вкрай активна, триває двобій за ініціативу. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«З одного боку, вони (росіяни- ред.) більшу частину міста контролюють, а ми контролюємо південно-західну тільки частину. Але вони не можуть пересуватися по місту, тому що наші Збройні сили їм не дають це зробити. І вони фактично з нього і вийти не можуть, тому що це теж не дають здійснити наші Збройні сили. Довкола Бахмута, по флангах, ми по південному флангу дещо просуваємося, по північному флангу йдуть бої», – підкреслила Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що після того, як українські захисники почали просування довкола Бахмута, ворог змушений підтягувати свої резерви, тому що «не збираються здавати свої позиції так просто і не відмовляється від задачі вийти в цілому на кордони Донецької і Луганської областей». Водночас зафіксовано факти використання росіянами загороджувальних загонів, тому що окупанти цілими підрозділами залишають позиції.

«Довкола Бахмута знову дуже-дуже гарячо зараз. В останні дні вони підтягують туди десантно-штурмові війська. І ми бачимо, що зараз їхні військові відмовляються йти у бій, залишають свої позиції. І ми зафіксували вже, буквально сьогодні, що вони виставляють заградзагони, які просто стріляють в спину своїм, щоб ті не залишали позиції. Тобто, ставки підвищуються і ситуація дуже серйозна. Вже просто залишають позиції цілими підрозділами. І зараз у них паніка. Це безумовно результат дуже складної, ретельної роботи наших військових», – підкреслила Маляр.

Вона додала, що на Лиманському напрямку тривають запеклі бої – «там ворог намагається наступати». На Таврійському напрямку на певних напрямках є просування. «Це по суті «вигризання» кожного метру землі…Ворог стягує туди все що може, щоб не дати нам просуватися. Тому, у важких дуже умовах, але наші там поступово-поступово просуваються, і на півдні, в тому числі. На півдні, там більше напрямків нашого наступу і власне, ми по кожному рухаємося», – сказала Маляр.

Заступник міністра оборони підсумувала загальну ситуацію на фронті. «Ми поступово, але все ж таки просуваємось. Ворог на жодному з напрямків, де він наступає, не просувається», – підкреслила Маляр.

Триває 497-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали удару п’ятьма  іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Два дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Протягом доби противник завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте також: Дійти до Перемоги. 10 правил виживання на війні
Теги: окупанти військові ворог росіяни Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Строки перекидання нових сил РФ до кордонів України залежатимуть від їхнього рівня готовності до ведення бойових дій
РФ готує нові військові частини та підрозділи для війни проти України – Генштаб
Сьогодні, 18:35
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках
Відбулось понад 30 бойових зіткнень: Генштаб повідомив, де тривають найтяжчі бої
3 липня, 19:12
«Вагнерівці» виходять із Ростова
«Вагнерівці» залишають Ростов. Як їх проводжають росіяни
24 червня, 21:39
Олег мужньо й самовіддано захищав рідну країну
Хвилина мовчання: згадаймо Олега Бохонока, який з вірою у перемогу одружився під час війни
16 червня, 09:00
Наразі на місці обстрілу працюють екстрені служби
Росіяни вдарили по Херсонщині: є загибла
15 червня, 13:35
У підтоплених районах через підрив Каховської ГЕС фахівці не виявили небезпечних інфекційних захворювань
Підрив Каховської ГЕС: МОЗ оцінило епідемічну ситуацію
11 червня, 16:58
Руйнування дамби в Херсонській області представник Польщі назвав воєнним злочином
Польща вимагає посилення санкцій проти Росії і Білорусі
8 червня, 06:21
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей
ЗСУ відбили 12 атак противника біля Мар’їнки та знищили важливі цілі росіян – Генштаб
6 червня, 19:11
Підтоплення на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС, 6 червня 2023 року
Окупанти обстрілюють жителів Херсонщини під час евакуації
6 червня, 11:37

Події в Україні

У Бахмуті ЗСУ загнали окупантів у пастку – Міноборони
У Бахмуті ЗСУ загнали окупантів у пастку – Міноборони
Росіяни ввечері накрили вогнем Херсонщину: є загиблий та поранені
Росіяни ввечері накрили вогнем Херсонщину: є загиблий та поранені
Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку, вибух у столичному суді. Головне за 5 липня
Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку, вибух у столичному суді. Головне за 5 липня
Росіяни наступають із чотирьох напрямків: ЗСУ відбили 30 атак
Росіяни наступають із чотирьох напрямків: ЗСУ відбили 30 атак
Велика частина допомоги США Україні відбувається таємно – Newsweek
Велика частина допомоги США Україні відбувається таємно – Newsweek
У порту окупованого Бердянська пролунав вибух
У порту окупованого Бердянська пролунав вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
34K
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
26K
Маленька війна великої корпорації: McDonald’s проти п’ятирічного Макара з України
16K
Британська авіація перехопила російський літак в Естонії (фото)
12K
Де голова Тернопільської облради ховав хабар? Слідчі оприлюднили подробиці гучної справи
7455
Висилка грузинського посла – цілком логічний крок

Новини

«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Сьогодні, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Сьогодні, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Вчора, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Вчора, 06:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту