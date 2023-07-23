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В Одесі пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Одесі пролунали вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття 

У ніч на 23 липня, у місті Одеса пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги. Про це повідомили кореспонденти «Суспільне. Одеса».

Звуки вибухів було чути в місті близько 00:55.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу. Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про фіксацію пусків крилатих ракет «Калібр» та надзвукових протикорабельних ракет «Онікс» у напрямку південних областей.

Пізніше Telegram-канал «Кримський вітер» повідомив, що були пуски ракет із Севастополя.

Також було опубліковано відео запусків ракет.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. У ніч на 21 липня РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі. 

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. 

Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.

До слова, у Красногвардійському районі внаслідок атаки безпілотника сталася детонація на складі боєприпасів. Про це повідомив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

Аксьонов також повідомив, що ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення.

Теги: Одеса ворог поранення тривога вибух

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