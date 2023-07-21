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На Одещині пролунала серія вибухів

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Одещині пролунала серія вибухів
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття 

21 липня вночі в Одеській області пролунало не менше двох вибухів, які призвели до оголошення повітряної тривоги в регіоні. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Незабаром після вибухів, Повітряні сили ЗСУ попередили про можливу загрозу застосування ракетного озброєння противником в регіоні.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні було чути звуки вибухів. Повітряна тривога у Херсоні та області не оголошувалася.

Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Внаслідок російського удару по Одесі загинула одна людина. 

Також вночі, 20 липня, близько 03:03, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Загалом внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.

Теги: озброєння ворог Одещина вибух

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