Онучка секретаря РНБО Олексія Данілова із розмахом презентувала свій кліп

Ролик Маші демонструють на величезному екрані торгівельно-розважального центру просто у центрі столиці

Юна співачка Маша Данілова представила свій третій сольний трек «Кайф» і кліп до нього. Представити нову пісню 16-річна онучка секретаря РНБО Олексія Данілова вирішила з розмахом. Кліп Маші демонструють на величезному екрані торгівельно-розважального центру просто у центрі столиці. Радісними емоціями від такої прем'єри дівчина поділилася у своєму Instagram.

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«Пишу і не вірю! На головних екранах країни! Не вірю! Це ж здуріти можна! Мрія, яка здається недосяжною, стає реальністю! Все можливо, якщо дуже сильно вірити і багато працювати! Все реально, друзі», – написала Маша.

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У Мережі вже почали ширитися чутки про те, у яку суму обійшлася дівчині така реклама. За інформацією деяких пабліків, трансляція відео коштувала близького мільйона гривень.

До зйомок кліпу Маша також підійшла з відповідальністю та запросила відомих українських акторів. Так, у ролику на пісню «Кайф» знявся зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Григорій Бакланов, акторка Анастасія Цимбалару та зірка «Скаженого весілля» Арам Арзуманян.

Раніше Маша Данілова у програмі «ЖВЛ» зізналася, як на її творчу кар'єру вплинуло ім'я відомого дідуся, секретаря РНБО України Олексія Данілова.

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