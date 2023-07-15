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Онучка секретаря РНБО Олексія Данілова із розмахом презентувала свій кліп

Надія Карбунар
glavcom.ua
Онучка секретаря РНБО Олексія Данілова із розмахом презентувала свій кліп
Маша Данілова представила свій третій сольний трек «Кайф»
фото: Маша Данілова/Instagram

Ролик Маші демонструють на величезному екрані торгівельно-розважального центру просто у центрі столиці

Юна співачка Маша Данілова представила свій третій сольний трек «Кайф» і кліп до нього. Представити нову пісню 16-річна онучка секретаря РНБО Олексія Данілова вирішила з розмахом. Кліп Маші демонструють на величезному екрані торгівельно-розважального центру просто у центрі столиці. Радісними емоціями від такої прем'єри дівчина поділилася у своєму Instagram.

«Пишу і не вірю! На головних екранах країни! Не вірю! Це ж здуріти можна! Мрія, яка здається недосяжною, стає реальністю! Все можливо, якщо дуже сильно вірити і багато працювати! Все реально, друзі», – написала Маша.

Онучка секретаря РНБО Олексія Данілова із розмахом презентувала свій кліп фото 1

У Мережі вже почали ширитися чутки про те, у яку суму обійшлася дівчині така реклама. За інформацією деяких пабліків, трансляція відео коштувала близького мільйона гривень.

До зйомок кліпу Маша також підійшла з відповідальністю та запросила відомих українських акторів. Так, у ролику на пісню «Кайф» знявся зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Григорій Бакланов, акторка Анастасія Цимбалару та зірка «Скаженого весілля» Арам Арзуманян.

Раніше Маша Данілова у програмі «ЖВЛ» зізналася, як на її творчу кар'єру вплинуло ім'я відомого дідуся, секретаря РНБО України Олексія Данілова.

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Теги: весілля реклама співачка відео акторка

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