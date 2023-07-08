Вступ України до НАТО: Клімкін пояснив, чому Альянс зволікає із рішенням

У Північноатлантичному альянсі повинні визначитись, якою має бути колективна безпека та відповідь на російські провокації

Колишній міністр підкреслив, без консенсусу серед країн НАТО Україна не зможе приєднатись до союзу

Країна НАТО мають дійти консенсусу щодо членства України в Альянсі, але деякі європейські країни хочуть дочекатися результатів війни з Росією. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує РБК-Україна.

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Клімкін нагадав, що для вступу України до НАТО всі члени організації повинні це погодити. Навіть якщо президент США дасть позитивну відповідь, то це не означатиме автоматичне членство, оскільки президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган чи угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан можуть заблокувати таке рішення.

Колишній міністр підкреслив, без консенсусу серед країн НАТО Україна не зможе приєднатись до Альянсу.

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Разом з тим, Клімкін зазначив, що саміт у Вільнюсі важливий для України з точки зору неповторення помилок, які були у Бухаресті у 2008 році, коли нашій країни сказали, що вона стане членом Альянсу, але не надали жодної конкретики.

«Тому якщо буде запрошення, почнеться практичний процес... Тоді починаються плани, і буде зрозуміло, що і як робити. Почнеться зовсім інша робота - і політична, і бюрократична. Тобто запрошення означає не початок обіцянок, а початок шляху. І це, звісно, різні речі», – сказав він.

Клімкін заявив що ніхто з членів НАТО не виступав проти приєднання України, проте Туреччина та Угорщина хочуть поставити це питання на паузу, щоб дочекатись результатів війни. Дипломат зазначив, що більшість країн Європи також поділяє цю думку, але не висловлює це публічно.

«І питання в тому, а як НАТО буде реагувати, як взагалі розумітиме свою стратегічну концепцію, коли Росія почне тестувати 5-у статтю, внутрішню солідарність і здатність відповісти. Чи готові країни НАТО до цього і якою саме буде відповідь? Оскільки в статті 5 прописана відповідь, але не те, якою вона має бути», – зазначив він.

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Дипломат додав, що у Північноатлантичному альянсі повинні визначитись, якою має бути колективна безпека та відповідь на російські провокації. У НАТО повинні самі собі дати відповідь, чи готові вони йти на підвищення ставок, щоб дати відсіч агресору. Наразі в Альянсі продовжуються дискусії на тему, навіщо взагалі давати обіцянку, які зі 100% впевненістю не будуть виконуватись.

Крім того, у НАТО дискутують щодо майбутніх відносин з Росією, як з нею поводитись та стратегічно стримувати від агресивних дій.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ.

Раніше повідомлялося, що членство України в НАТО життєво важливе для майбутньої безпеки Європи, тому в Сенаті США працюють над профільною резолюцією.

Також комюніке, що буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня. Але наразі не відомо, в якому форматі це відбуватиметься – особисто чи через відеозв'язок.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує стати повноправним членом НАТО, від настання справедливого миру в Україні ніхто не програє.