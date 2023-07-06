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На зміну сонцю – грім, блискавка та дощ: столицю накрила негода (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На зміну сонцю – грім, блискавка та дощ: столицю накрила негода (відео)
фото: glavcom.ua

У деяких районах міста вже пішов дощ

Надвечір 6 липня столицю накрила негода. На зміну сонцю небо у Києві покрили чорні густі хмари, гримить.

У деяких районах міста вже пішов дощ. Кияни у соцмережах діляться яскравими відео та фото природи.

Гроза в Києві
Гроза в Києві
фото: glavcom.ua

Уже в ніч проти 7 липня в Києві різко зміниться погода.  Стовпчики термометрів у столиці покажуть +20°, а вдень температура не підніметься вище +27°. Впродовж дня очікується дощ і грози.

Вітер буде північний, до 4 м/с. При грозах можливе його посилення. Атмосферний тиск стабільний, але знижений, 747-748 міліметрів ртутного стовпа.

Раніше повідомлялося, що у Київській області випав град розміром із перепелине яйце.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) оголосила про початок Ель-Ніньйо – феномена різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що означає сильну спеку, засухи та катастрофічні наводнення і опади у багатьох регіонах світу. 

Теги: Київ негода відео погода

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