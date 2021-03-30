На Одещині підлітки вбили безхатченка. Люди збирають гроші на його похорон

З чоловіком вони посварилися через булочки, яку той не захотів для них попросити у перехожих

У неділю, 28 березня, 58-річного чоловіка було виявлено мертвим біля пам'ятника морякам. На його тілі були сліди множинних поранень ‒ переломи ребер, політравма, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

В ході оперативно-розшукових заходів поліція встановила, що підозрювані ‒ двоє місцевих підлітків віком 12 і 13 років, які жорстоко побили чоловіка без певного місця проживання.

Наразі зі зловмисниками проводяться невідкладні слідчі дії. За їхніми словами, з чоловіком вони посварилися через булочки, яку той не захотів для них попросити у перехожих. Вони заманили бездомного до лебединого озера, де жорстоко побили руками, ногами, палицями.

Сім'ї обох підлітків перебувають на обліку служби у справах дітей як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах. Самі ж малолітні неодноразово потрапляли в поле зору поліції за крадіжки.

Порушено провадження у ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз.

Зараз вирішується питання про поміщення їх до приймальника-розподільника для неповнолітніх, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Оскільки фігуранти не досягнули віку, з якого настає кримінальна відповідальність, після розслідування справу передадуть до суду для застосування до них примусових заходів виховного характеру.

Як повідомив у соціальних мережах відомий в Ізмаїлі блогер Владислав Далаков, вбито безхатченка, якого люди називали Петя Карбюратор. Відзначається, що чоловік був нешкідливою, доброзичливою, життєрадісною людиною, і місцеві жителі часто йому допомагали. Потерпілий підгодовував бездомних собак, які часто його супроводжували.

Підозрювані ‒ двоє хлопчиків з ромських сімей, вони часто випрошували гроші у перехожих біля місцевого магазину АТБ і на ринку.

За словами Далакова, потерпілий раніше скаржився, що ці двоє підлітків його ображають, але ніколи не застосовував щодо них фізичну силу та інших просив цього не робити.

Як зазначають очевидці, убитого безхатька знайдено без одягу, на тілі були численні поранення.

За деякими даними, він ‒ родом із села Утконосівка Ізмаїльського району. В Ізмаїлі, де подія викликала великий резонанс, люди зібрали кошти на похорони чоловіка.

Нагадаємо, у центрі Луцька підлітки побили чоловіка через російський реп.