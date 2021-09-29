Жінкам платитимуть пенсію по-новому

З 1 жовтня 2021 року на 400 гривень підвищать виплати людям у віці 75−80 років

60-річним жінкам у наступному році збільшать доплату до пенсії

У 2022 році щомісячні доплати очікують не тільки пенсіонерів у віці від 70 до 75 років, а й жінок, які виходять на пенсію у 60 років.

Так, при розгляді проекту держбюджету на наступний рік цій категорії вирішили встановити доплату до пенсії у розмірі дев'яти відсотків. У Мінсоцполітики заявляли, що це підвищення збереже співвідношення у розмірах пенсій за однакової тривалості страхового стажу і заробітку у 2022 році, який є перехідним роком для завершення підвищення пенсійного віку жінкам.

Для того, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, у жінки у 2021 році повинен бути страховий стаж як мінімум 28 років. Ця цифра щорічно збільшуватиметься, поки не досягне 35 років.

Зростання пенсійних виплат заплановано і на поточний рік. Так, з 1 грудня 2021 року перерахують пенсії у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія зросте з 1854 до 1934 гривень. Мінімальна виплата для пенсіонерів старше 65 років збільшиться до 2600 гривень. Це стосується жінок, у яких стаж більше 30 років, і чоловіків зі стажем більше 35 років.

А з 1 жовтня 2021 року на 400 гривень підвищать виплати людям у віці 75−80 років. Якщо пенсіонери з цієї вікової категорії мають мінімальний стаж (20 років для жінок, 25 років – для чоловіків), то пенсії їм буде підвищено мінімум до 2500 гривень.

Нагадаємо, що у затвердженій бюджетній резолюції, на підставі якої планують ухвалювати бюджет у 2022-2024 роках, передбачено сім дат перегляду мінімальних пенсій: 1 грудня 2021 – 1934 гривні; 1 липня 2022 – 2027 грн; 1 грудня 2022 – 2093 грн; 1 липня 2023 – 2193 грн; 1 грудня 2023 – 2246 грн; 1 липня 2024 – 2354 грн; 1 грудня 2024 – 2403 грн.

Тим часом кожен четвертий українець продовжує працювати на пенсії.

Також міністерка назвала середній розмір субсидії в опалювальному сезоні.

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав дві головні причини, чому ситуація з пенсіями буде погіршуватися.

Тим часом радник глави Офісу президента України, колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов закликав українців не розраховувати на пенсії від держави та самим збирати гроші.

Крім того, міністр фінансів розповів, кому з українців розраховувати на пенсію взагалі не варто. Згодом міністр фінансів пояснив свою скандальну заяву про пенсії.

Також названо країни, де найкраще живеться пенсіонерам.

До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».

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Джерело: Факты и комментарии