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    Лікар Комаровський розповів, скільки коштує його прийом

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    Змусити плакати лікаря можуть декілька речей: емоції і діти - Лікар Комаровський розповів, скільки коштує його прийом
    Змусити плакати лікаря можуть декілька речей: емоції і діти
    фото пресслужба телеканал «Україна»

    Комаровський: «Прийом триватиме 15 секунд»

    Один з найзірковіших медиків України, лікар Євген Комаровський розповів журналістам, скільки коштує потрапити до нього на прийом.

    «Я не приймаю за гроші вже давно. Величезна кількість людей є, яким я вже винен. З більшості тих, хто у мене на прийомі, це ті, кого я тримав новонародженими в руках. Ті, хто приходить до мене хвалитися. Не скаржитися, а хвалитися: «Нам рік, нам два, нам три». Прийом триватиме 15 секунд. Або вони просто прийдуть, скажуть дуже сумну річ: «Ми прийшли попрощатися. Ми їдемо до Німеччини, Ізраїлю, Словаччини, Чехії, Польщі». Сім'ї приходять до мене прощатися. Мені хочеться плакати», – поділився з журналістами каналу «Україна» Євген Комаровський.

    Змусити плакати лікаря можуть декілька речей:

    «Болем складно, а ось емоціями, дітьми, смертю довести до сліз – легко. Я такий, вразливий. Весь час мучишся, не спиш, переживаєш. І тому єдиний шанс – виїхати з близькими друзями на риболовлю і мучити рибу», – розповів Комаровський.

    Нагадаємо, відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський спрогнозував терміни закінчення епідемії коронавірусу в Україні.

    Також Комаровський розповів, які побічні ефекти бувають після вакцинації.

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    Теги: гроші лікар Україна
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    Лікар Комаровський розповів, скільки коштує його прийом