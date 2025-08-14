Білецький: Наступ РФ під Лиманом фактично зупинено. До того Україна втрачала тут 60 кв км щомісяця

Третій корпус утримує понад 10% лінії фронту

Командир Третього армійського корпусу полковник Андрій Білецький розповів про перші результати зʼєднання в інтервʼю британському The Times.

Видання пише, що до складу Третього корпусу увійшли пʼять бригад, які утримують понад 10% лінії фронту. «Сектор, який я прийняв, – один із двох основних напрямків російського наступу, – каже він. – У [районі Лимана] Україна втрачала приблизно 60 квадратних кілометрів на місяць до нашого прибуття. Нам вдалося скоротити просування ворога майже до нуля».

Підвищення Білецького до командира корпусу повʼязане із успіхом заснованої ним Третьої штурмової бригади, яка стала одним з найефективніших бойових підрозділів України. Тепер офіцери та сержанти «Трійки» діляться досвідом із побратимами з інших чотирьох бригад.

«Коли зусилля з набору особового складу буксують, а бригади недоукомплектовані, виснажені й дедалі більше деморалізовані, його підрозділ перебуває у повному складі й навіть зростає. Там, де інші відступають у районах Покровська та Костянтинівки, вони тримають позиції під Лиманом та Ізюмом», – пише Times.

Зараз командування корпусу зосереджено на організації взаємодії між підрозділами, забезпеченні, бойовій та ідеологічній підготовці особового складу. «Матеріальні стимули не мають значення – ніхто не готовий померти за гроші. У найважчі моменти людина має ототожнити себе з воїном, з військовим братерством і з місією, більшою за саму себе», – цитує видання Білецького.

Журналіст The Times відвідав ділянку фронту зʼєднання та поспілкувався з бійцями. З їхніх слів, вони цінують командира ще й за здатність захистити свій особовий склад перед старшим керівництвом.

«Іноді в Третій бригаді “чоловіча розмова” вважається доречною і прийнятною – але лише у виняткових випадках, – каже Білецький. – Під час цієї війни мені доводилося так розмовляти з деякими старшими офіцерами. Бо я вважав, що те, що вони робили, було відвертою зрадою солдатів».