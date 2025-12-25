«Дві доби ділив сухарі з куркою»: 89-річний чоловік евакуювався з пернатою подругою

Дідусь залишив рідне село після того, як його будинок згорів від удару дрона

89-річний Костянтин Олексійович виїхав із прифронтового села на Донеччині після того, як його будинок згорів від удару дрона. З окупаційного пекла він вивіз не лише себе, а й єдину близьку істоту – руду курку, з якою дві доби ночував у машині та ділив сухарі. Про це повідомляє Гуманітарна місія «Проліска».

Чоловік покинув рідне село в Добропільському районі на власній автівці. Дорогою він змушений був спати просто в салоні авто, маючи мінімум їжі. Весь цей час поруч залишалася курка, яка, за словами дідуся, стала для нього справжньою подругою.

89-річний чоловік виїхав із прифронтового села на Донеччині зі своєю куркою фото: Гуманітарна місія «Проліска»

«Курка – це моя подруга, я два роки розмовляю тільки з нею, ми пережили разом всі обстріли й момент влучання дрона в мій будинок. Я просто не міг її залишити», – сказав він.

89-річний чоловік не залишив птаха під обстрілами фото: Гуманітарна місія «Проліска»

Чоловік 24 роки пропрацював у шахті. Дружина померла кілька років тому, а житло знищила війна. Попри це, він урятував два життя – своє і своєї пернатої супутниці.

Зараз долею пенсіонера опікуються фахівці гуманітарної місії «Проліска». Соціальні працівники допомагають чоловікові, який втратив усе майно, відновити ідентифікаційний код та оформити банківські рахунки для отримання виплат.

Невдовзі за Костянтином Олексійовичем має приїхати пасинок, щоб забрати у безпечніше місце.

Загалом через транзитний центр у Лозовій уже пройшли понад 15 тисяч людей, евакуйованих із Донеччини.

До слова, броньованою технікою під прикриттям дощу – так із фронтового села Стінки поблизу Часового Яру евакуювали трьох останніх жителів військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.