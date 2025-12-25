Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Дві доби ділив сухарі з куркою»: 89-річний чоловік евакуювався з пернатою подругою

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
«Дві доби ділив сухарі з куркою»: 89-річний чоловік евакуювався з пернатою подругою
89-річний дідусь евакуювався з Донеччини разом із куркою
фото: Гуманітарна місія «Проліска»

Дідусь залишив рідне село після того, як його будинок згорів від удару дрона

89-річний Костянтин Олексійович виїхав із прифронтового села на Донеччині після того, як його будинок згорів від удару дрона. З окупаційного пекла він вивіз не лише себе, а й єдину близьку істоту – руду курку, з якою дві доби ночував у машині та ділив сухарі. Про це повідомляє Гуманітарна місія «Проліска».

Чоловік покинув рідне село в Добропільському районі на власній автівці. Дорогою він змушений був спати просто в салоні авто, маючи мінімум їжі. Весь цей час поруч залишалася курка, яка, за словами дідуся, стала для нього справжньою подругою.

89-річний чоловік виїхав із прифронтового села на Донеччині зі своєю куркою
89-річний чоловік виїхав із прифронтового села на Донеччині зі своєю куркою
фото: Гуманітарна місія «Проліска»

«Курка – це моя подруга, я два роки розмовляю тільки з нею, ми пережили разом всі обстріли й момент влучання дрона в мій будинок. Я просто не міг її залишити», – сказав він.

89-річний чоловік не залишив птаха під обстрілами
89-річний чоловік не залишив птаха під обстрілами
фото: Гуманітарна місія «Проліска»

Чоловік 24 роки пропрацював у шахті. Дружина померла кілька років тому, а житло знищила війна. Попри це, він урятував два життя – своє і своєї пернатої супутниці.

Зараз долею пенсіонера опікуються фахівці гуманітарної місії «Проліска». Соціальні працівники допомагають чоловікові, який втратив усе майно, відновити ідентифікаційний код та оформити банківські рахунки для отримання виплат.

Невдовзі за Костянтином Олексійовичем має приїхати пасинок, щоб забрати у безпечніше місце.

Загалом через транзитний центр у Лозовій уже пройшли понад 15 тисяч людей, евакуйованих із Донеччини. 

До слова, броньованою технікою під прикриттям дощу – так із фронтового села Стінки поблизу Часового Яру евакуювали трьох останніх жителів військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Читайте також:

Теги: пожежа війна Донеччина автомобіль житло будинок чоловік евакуація дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плівки Віткоффа-Ушакова-Дмітрієва. П’ять найімовірніших сценаріїв розвитку подій
Плівки Віткоффа-Ушакова-Дмітрієва. П’ять найімовірніших сценаріїв розвитку подій
26 листопада, 19:39
Путін не бачить проблем у тому, щоб водити за носа США
Чергова димова завіса Путіна. Чого чекати Україні та ЄС від переговорів?
28 листопада, 13:05
У Берліні пройшов дводенний саміт щодо України
Архітектура миру. Як пройшли переговори у Берліні
16 грудня, 16:22
Російські загарбники намагаються проникнути у місто, використовуючи туман і дощ як прикриття
Покровськ став символом нового етапу війни – The Telegraph
6 грудня, 20:23
Українська сторона хоче, щоб будь-яка мирна угода передбачала замороження війни на поточній лінії фронту
Мирні переговори зайшли у глухий кут через територіальне питання – Politico
8 грудня, 17:50
США не ставило Україні «конкретних ультимативних рамок дат»
Зеленський зізнався, чи виставляв Трамп дедлайн по «мирній угоді»
11 грудня, 19:18
Наслідки атаки на Павлоград
Росіяни атакували Павлоград: виникли пожежі
12 грудня, 01:19
Віктор Трегубов заявив, що до Грабовського зайшло близько 100 окупантів
ЗСУ повідомили, скільки окупантів увійшло в Грабовське на Сумщині
23 грудня, 17:30
Пам’ятник Михаїлу Булгакову на Андріївському узвозі
Булгаков на Андріївському узвозі: демонтаж пам’ятника спровокував палку дискусію в мережі
23 грудня, 00:05

Події в Україні

«Дві доби ділив сухарі з куркою»: 89-річний чоловік евакуювався з пернатою подругою
«Дві доби ділив сухарі з куркою»: 89-річний чоловік евакуювався з пернатою подругою
У ніч на Різдво РФ атакувала Україну: деталі від Повітряних сил
У ніч на Різдво РФ атакувала Україну: деталі від Повітряних сил
Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2025 року
Окупанти просунулися у трьох областях України
Окупанти просунулися у трьох областях України
Втрати ворога станом на 25 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua