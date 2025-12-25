Головна Країна Події в Україні
Прикордонники повідомили про ситуацію в Грабовському

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Складові Сил оборони і підрозділи Збройних сил і підрозділи ДПСУ не дають ворогу просунутися вглиб України
фото: Генштаб (ілюстративне)

Населений пункт Грабовське, що на Сумщині контролюється російською окупаційною армією

Російські підрозділи, що увійшли до прикордонного села Грабовське на Сумщині, не змогли просунутися вглиб території України. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі «Ми-Україна», передає «Главком».

Речник нагадав, що цей населений пункт перебуває безпосередньо на лінії кордону.

«Щодо росіян, які зайшли туди і намагаються просунутися вглиб території нашої держави, то нічого їм не вдається, бо всі складові Сил оборони і підрозділи Збройних сил і підрозділи ДПСУ не дають ворогу це зробити, застосовуючи артилерію в тому числі застосовуючи і безпілотні літальні апарати. Але на момент, коли ворог почав здійснювати такі дії, то, на жаль, з деяких позицій нашим воїнам довелося відійти. В той же час, ще раз зазначу, просунутися за межі цього населеного пункту противнику не вдається і по ному завдається вогневе ураження та утримуються ті позиції, на яких знаходяться наші військовослужбовці», – пояснив Демченко.

Нагадаємо, до Грабовського зайшло близько 100 окупантів. Прорвавшись до села, вони намагалися просунутися у бік Рясного.

Раніше повідомлялося, що росіяни вивезли з Грабовського близько 50 людей. Віктор Трегубов назвав точну кількість цих мешканців. Він заявив, що російська армія вивезла 52 людини з українського села до Росії.

Згодом стало відомо, що населений пункт Грабовське, що на Сумщині тепер контролюється російською окупаційною армією.

