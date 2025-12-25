У різдвяну ніч РФ вдарила по енергооб'єктах: перелік регіонів, де знеструмлені споживачі

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів

Уночі ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України. Внаслідок цього – є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Внаслідок складної ситуації в енергосистемі, зумовленої попередніми масованими російськими атаками, також наразі аварійно знеструмлена значна частина споживачів на Одещині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок дев’яти попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – сьогодні в усіх регіонах України упродовж всієї доби вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження споживання світла для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, в Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

