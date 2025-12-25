Головна Країна Події в Україні
У різдвяну ніч РФ вдарила по енергооб'єктах: перелік регіонів, де знеструмлені споживачі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів
Сьогодні в усіх регіонах України упродовж всієї доби вимушено застосовуються заходи обмеження споживання світла

Уночі ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України. Внаслідок цього – є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Внаслідок складної ситуації в енергосистемі, зумовленої попередніми масованими російськими атаками, також наразі аварійно знеструмлена значна частина споживачів на Одещині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок дев’яти попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – сьогодні в усіх регіонах України упродовж всієї доби вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження споживання світла для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, в Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Теги: Укренерго енергетика відключення світла війна

