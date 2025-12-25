Головна Країна Події в Україні
У Запоріжжі в будинку вибухнув котел: загинув чоловік

glavcom.ua
У Запоріжжі в будинку вибухнув котел: загинув чоловік
Обставини та причини події встановлюють відповідні служби
фото: ДСНС Запоріжжя

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час користування твердопаливними котлами

У Запоріжжі в приватному житловому будинку вибухнув твердопаливний котел. Внаслідок чого загинув 57-річний власник будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Трагедія сталася в одному із районів обласного центру, в приватному житловому будинку На місці працювали рятувальники, лікарі «швидкої» та співробітники Нацполіції. Обставини та причини події встановлюють відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час користування твердопаливними котлами:

  • користуйтеся лише справним обладнанням, яке пройшло технічну перевірку;
  • не перевантажуйте котел та не використовуйте паливо, не передбачене виробником;
  • стежте за справністю димоходу та системи відведення продуктів згоряння;
  • не залишайте котел без нагляду під час роботи;
  • не допускайте перегріву обладнання та різких перепадів тиску;
  • у разі появи сторонніх звуків, запаху диму чи ознак несправності негайно припиніть експлуатацію та зверніться до фахівців.

До слова, в одній з квартир столиці у Шевченківському районі на Кудрявському узвозі вибухнула зарядна станція. Внаслідок вибуху почалося займання. 

