У Запоріжжі в будинку вибухнув котел: загинув чоловік

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час користування твердопаливними котлами

У Запоріжжі в приватному житловому будинку вибухнув твердопаливний котел. Внаслідок чого загинув 57-річний власник будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Трагедія сталася в одному із районів обласного центру, в приватному житловому будинку На місці працювали рятувальники, лікарі «швидкої» та співробітники Нацполіції. Обставини та причини події встановлюють відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час користування твердопаливними котлами:

користуйтеся лише справним обладнанням, яке пройшло технічну перевірку;

не перевантажуйте котел та не використовуйте паливо, не передбачене виробником;

стежте за справністю димоходу та системи відведення продуктів згоряння;

не залишайте котел без нагляду під час роботи;

не допускайте перегріву обладнання та різких перепадів тиску;

у разі появи сторонніх звуків, запаху диму чи ознак несправності негайно припиніть експлуатацію та зверніться до фахівців.

До слова, в одній з квартир столиці у Шевченківському районі на Кудрявському узвозі вибухнула зарядна станція. Внаслідок вибуху почалося займання.