Напад на ТЦК на Рівненщині: військовий у важкому стані

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Інцидент із ТЦК на Рівненщині завершився тяжкими травмами військового
фото з відкритих джерел

Під час події один із громадян застосував металевий предмет

24 грудня на Рівненщині під час виконання службових обов’язків групу оповіщення Сарненського районного ТЦК та СП атакували агресивно налаштовані громадяни мобілізаційного віку. Один із військовослужбовців отримав тяжкі травми та перебуває у лікарні. Про це повідомляє ОК «Захід».

За попередньою інформацією, патрульна поліція намагалася зупинити транспортний засіб, який проігнорував вимоги пред’явити документи та втік на територію одного з ФОПів. У ситуацію втрутилася група перехожих, які, не розуміючи правових підстав затримання, перешкоджали законним діям правоохоронців: шарпали за формений одяг, вигукували нецензурні вислови, кидали палиці.

 Під час події один із громадян застосував металевий предмет (лом), унаслідок чого військовий отримав тяжкі травми: перелом ребра та забої обох легень. Медики оцінюють його стан як важкий і надають необхідну допомогу.

Оперативне командування «Захід» підкреслює, що такі дії є прямим перешкоджанням законній діяльності Збройних Сил України та поєднані з насильством щодо військовослужбовців. Подія сталася через умисне невиконання частиною громадян вимог мобілізаційного законодавства в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Відомості внесено до ЄРДР за ст. 350 ч. 2 ККУ, триває досудове розслідування. Слідство встановить всі обставини, роль кожного учасника та кваліфікацію злочину.

У повідомленні наголошується: будь-які напади на представників ТЦК та СП, патрульних або інших посадових осіб під час воєнного стану підривають обороноздатність держави. Такі дії сприяють хаосу та деморалізації суспільства і фактично підживлюють стратегію ворога.

«Мобілізаційні заходи можуть викликати у когось страх, напругу, запитання і дискусії, але жодна дискусія не дає права на насильство. Незгода, претензії, конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно законними способами: через звернення, скарги, правові механізми, суд, комунікацію з органами влади. Лом, палиці, шарпанина, приниження і напади є шляхом не до „справедливості“, а до кримінальної відповідальності», – зазначили у командуванні.

Правоохоронці закликають громадян не піддаватися провокаціям, не поширювати неперевірену інформацію та вирішувати конфліктні ситуації законними способами: через звернення, скарги, суд та комунікацію з органами влади. Насильство проти військових карається законом.

«Перешкоджання мобілізаційним заходам – це злочин. Держава і суспільство не мають права „звикати“ до таких нападів», – додали військові.

Нагадаємо, що українська держава та суспільство вчасно не зупинили прояви агресії до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, не надавши нападам правової оцінки та морального осуду. Як інформує «Главком», на цьому наголосила військова омбудсманка Ольга Решетилова, коментуючи ситуацію в ефірі національного телемарафону.

За її словами, проблеми та помилки у процесі мобілізації не можуть бути виправданням для нападів на «українських військовослужбовців, які виконують критично важливий для держави обов’язок».

До слова, франківський районний суд Львова розглядає запобіжний захід для 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця РТЦК та СП Юрія Бондаренка. 

Теги: слідство військові держава розслідування поліція злочин ТЦК Рівненщина кримінал

