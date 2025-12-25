Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Миколаївщині інспектор колонії влаштувався «на роботу» до ув'язнених

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
На Миколаївщині інспектор колонії влаштувався «на роботу» до ув'язнених
Працівник виправної колонії постане перед судом за торгівлю наркотиками
фото: Державне бюро розслідувань

Інспектор проносив наркотики на територію установи через поштові відправлення

На Миколаївщині до суду направлено обвинувальний акт щодо працівника Казанківської виправної колонії №93, якого обвинувачують у налагодженні стійкого каналу постачання наркотиків для засуджених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, інспектор з нагляду і безпеки установи виконував роль посередника між постачальниками наркотичних речовин і ув’язненими. Засуджені замовляли наркотики через сторонніх осіб, а отримувачем поштових відправлень зазначали свого наглядача.

Отримавши посилки, працівник колонії проносив їх на територію установи, після чого передавав наркотики замовникам, які розраховувалися з ним за «послуги».

У жовтні 2025 року правоохоронці викрили чергову спробу постачання, під час огляду речей внутрішнім контролем колонії було виявлено посилку з наркотичними речовинами.

Наразі інспектор перебуває під вартою. Йому інкримінують незаконне зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали щодо постачальників наркотичних речовин виділено в окреме кримінальне провадження. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Раніше, Кабінет міністрів порушив дисциплінарне провадження проти голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка. Відповідне рішення закріплене урядовим розпорядженням №1477-р. Згідно з документом, Комісія з питань вищого корпусу державної служби має провести дисциплінарне провадження та до 27 січня 2026 року поінформувати уряд про його результати.

Теги: колонія суд СІЗО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейська у Прилуках вийшла з СІЗО після внесення застави
Поліцейська, яка збила дитину в Прилуках, вийшла під заставу
Вчора, 15:25
У Росії судять директорів оборонних заводів
Росія масово судить керівників оборонних заводів за зрив військових контрактів – Reuters
Вчора, 09:36
Завідувачка кафедри Львівського університету внутрішніх справ розповіла, як отримала $26 тис. у спадок
Сумнівний спадок від родичів з Австралії. Професорка зі Львова зробила крок, щоб стати суддею
19 грудня, 14:30
Художник Іван Марчук, якому пішов 90-й рік, опинився в епіцентрі скандалу
Національну легенду – до психіатра?! Скандал навколо картин Івана Марчука отримав продовження
16 грудня, 19:04
Очікувана вартість робіт – понад мільярд гривень
Будівництво СІЗО під Борисполем: у кошторисі виявлено 9 млн грн переплати. Розслідування
10 грудня, 17:55
Нардепи Михайло Апостол і Віталій Карпунцов (на фото зліва направо) засвітилися у гучному скандалі
Боротьба за спадок художника Івана Марчука. Двоє екснардепів уже пересварилися
10 грудня, 15:38
Термін відбування покарання рахуватиметься від дати затримання засудженої
Суд виніс вирок очільниці «відділу освіти» окупаційної адміністрації Лисичанська
9 грудня, 06:36
Сан-Франциско подав до суду на Coca-Cola
«Криза охорони здоров’я»: Сан-Франциско пішов судом на Coca-Cola, Mars та інших гігантів
5 грудня, 17:33
Машиніст електропоїзда рушив, не переконавшись, що усі пасажири зайшли у вагон
Літній пасажир електрички зазнав відкритих переломів обох ніг: деталі інциденту
26 листопада, 12:25

Події в Україні

У Запоріжжі в будинку вибухнув котел: загинув чоловік
У Запоріжжі в будинку вибухнув котел: загинув чоловік
На Миколаївщині інспектор колонії влаштувався «на роботу» до ув'язнених
На Миколаївщині інспектор колонії влаштувався «на роботу» до ув'язнених
Прикордонники повідомили про ситуацію в Грабовському
Прикордонники повідомили про ситуацію в Грабовському
У різдвяну ніч РФ вдарила по енергооб'єктах: перелік регіонів, де знеструмлені споживачі
У різдвяну ніч РФ вдарила по енергооб'єктах: перелік регіонів, де знеструмлені споживачі
«Дві доби ділив сухарі з куркою»: 89-річний чоловік евакуювався з пернатою подругою
«Дві доби ділив сухарі з куркою»: 89-річний чоловік евакуювався з пернатою подругою
У ніч на Різдво РФ атакувала Україну: деталі від Повітряних сил
У ніч на Різдво РФ атакувала Україну: деталі від Повітряних сил

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua