На Миколаївщині інспектор колонії влаштувався «на роботу» до ув'язнених

Інспектор проносив наркотики на територію установи через поштові відправлення

На Миколаївщині до суду направлено обвинувальний акт щодо працівника Казанківської виправної колонії №93, якого обвинувачують у налагодженні стійкого каналу постачання наркотиків для засуджених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, інспектор з нагляду і безпеки установи виконував роль посередника між постачальниками наркотичних речовин і ув’язненими. Засуджені замовляли наркотики через сторонніх осіб, а отримувачем поштових відправлень зазначали свого наглядача.

Отримавши посилки, працівник колонії проносив їх на територію установи, після чого передавав наркотики замовникам, які розраховувалися з ним за «послуги».

У жовтні 2025 року правоохоронці викрили чергову спробу постачання, під час огляду речей внутрішнім контролем колонії було виявлено посилку з наркотичними речовинами.

Наразі інспектор перебуває під вартою. Йому інкримінують незаконне зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали щодо постачальників наркотичних речовин виділено в окреме кримінальне провадження. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

