Біля Кривого Рогу прогриміли вибухи

У передмісті Кривого Рогу прогриміли вибухи під час тривоги

Наразі про причини та наслідки вибухів невідомо

У передмісті Кривого Рогу на Дніпропетровщині в суботу 25 листопада пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це поінформувало «Суспільне».

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Повідомлення про вибухи поблизу Кривого Рогу надійшло від видання о 12:54. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Офіційних заяв від влади про причини та наслідки вибухів наразі не було.

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Зазначимо, що станом на момент публікації у Дніпропетровській області скасовано повітряну тривогу.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Було запущено приблизно 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області. Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

Як повідомлялося, у ніч на 25 листопада українські захисники збили над Дніпропетровською областю ракету та п’ять ударних дронів.