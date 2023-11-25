Нічний удар по Дніпропетровщині: чим атакували окупанти

Українські захисники збили всі ворожі цілі

У ніч на 25 листопада українські захисники збили над Дніпропетровською областю ракету та п’ять ударних дронів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Вночі оборонці неба з ПвК «Схід» збили над областю ракету і 5 БпЛА», – написав він у соцмережі.

Уночі також неспокійно було на Нікопольщині. «Ввечері агресор поцілив по районному центру. Близько опівночі – по Марганецькій громаді. Загалом випустив півдесятка артилерійських снарядів. Загиблих та постраждалих немає», - розповів Лисак.

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Сили оборони півдня України повідомили, що під час нічної дронової атаки підрозділи протиповітряної оборони Сил оборони півдня знищили три дрони Shahed-131/136:

один на Миколаївщині,

два на Кіровоградщині.

Влучань не допущено.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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Повідомлялося, що в результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Є пошкодження будинків, виникли декілька пожеж, є постраждалі.

Наразі відомо, що у Соломʼянському районі Києва є двоє постраждалих у результаті падіння уламків збитих ворожих дронів. У житловому будинку в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок.

Також у Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий будинок.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.