Уламки дронів упали у двох районах Києва: виникли пожежі, є постраждала
У Соломʼянському районі постраждала 11-річна дитина
Станом на 6 годину ранку 25 листопада в результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Про це повідомляє мер столиці та Київська міська військова адміністрація.
«У Печерському районі столиці падіння уламків збитого БПЛА. Всі служби слідують на місце», – повідомив Кличко.
У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося загоряння в приміщенні дитсадка. Також у цьому районі загоряння на відкритій місцевості.
Крім того, у Солом'янському районі в окремих будинках зафіксовано пошкодження вікон в квартирах.
У цьому ж районі є постраждала. «У Соломʼянському районі загоряння в кількох місцях – у житловому будинку та нежитлових приміщеннях. Також у Соломʼянському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці», – повідомив Кличко.
Бойова робота сил ППО триває.
Столична влада попереджає, що ще кілька груп «Шахедів» йдуть на Київ, і закликає киян перебувати в укриттях, триматися подалі від вікон.
У ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.
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