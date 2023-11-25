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Уламки дронів упали у двох районах Києва: виникли пожежі, є постраждала

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уламки дронів упали у двох районах Києва: виникли пожежі, є постраждала
Бойова робота сил ППО триває
фото ілюстративне

У Соломʼянському районі постраждала 11-річна дитина

Станом на 6 годину ранку 25 листопада в результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Про це повідомляє мер столиці та Київська міська військова адміністрація.

«У Печерському районі столиці падіння уламків збитого БПЛА. Всі служби слідують на місце», – повідомив Кличко.

У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося загоряння в приміщенні дитсадка. Також у цьому районі загоряння на відкритій місцевості.

Крім того, у Солом'янському районі в окремих будинках зафіксовано пошкодження вікон в квартирах.

У цьому ж районі є постраждала. «У Соломʼянському районі загоряння в кількох місцях – у житловому будинку та нежитлових приміщеннях. Також у Соломʼянському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці», – повідомив Кличко.

Бойова робота сил ППО триває.

Столична влада попереджає, що ще кілька груп «Шахедів» йдуть на Київ, і закликає киян перебувати в укриттях, триматися подалі від вікон.

У ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

Теги: пожежа вибух окупанти Київ війна безпілотник

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