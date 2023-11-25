Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву
Руйнування зафіксовані у двох районах столиці
Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку на столицю. За даними ДСНС України, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському та Дніпровському районах.
Солом’янський район
Сталося руйнування даху дитячого садку на площі 100 кв. м, ліквідовано пожежу трьома осередками на площі 2 кв. м.
За іншою адресою сталося падіння уламка біля пʼятиповерхівки, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено чотири автомобілі та вибиті вікна в будинку з першого по п’ятий поверхи. На другому поверсі фахівці ДСНС врятували двох жінок, які були заблоковані в квартирі.
Дніпровський район
Сталося падіння уламка на сходову клітину 27-поверхового житлового будинку, також пошкоджено технічний поверх.
Як відомо, у ніч на 25 листопада 2023 року ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Основний напрямок удару – Київ.
Було запущено близько 75 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». 71 – знищено протиповітряною обороною.
Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.
Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
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