Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву

Руйнування зафіксовані у двох районах столиці

Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку на столицю. За даними ДСНС України, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському та Дніпровському районах.

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Солом’янський район

Сталося руйнування даху дитячого садку на площі 100 кв. м, ліквідовано пожежу трьома осередками на площі 2 кв. м.

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За іншою адресою сталося падіння уламка біля пʼятиповерхівки, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено чотири автомобілі та вибиті вікна в будинку з першого по п’ятий поверхи. На другому поверсі фахівці ДСНС врятували двох жінок, які були заблоковані в квартирі.

Дніпровський район

Сталося падіння уламка на сходову клітину 27-поверхового житлового будинку, також пошкоджено технічний поверх.

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Як відомо, у ніч на 25 листопада 2023 року ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Основний напрямок удару – Київ.

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Було запущено близько 75 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». 71 – знищено протиповітряною обороною.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.

Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.