Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україну заходить ще кілька груп «Шахедів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Україну заходить ще кілька груп «Шахедів»
Групи дронів ідуть на Україну з різних напрямків
фото ілюстративне

Російські терористи всю ніч атакують Україну ударними дронами

Ще кілька груп ударних дронів типу «Шахед» заходить на Сумщину з Курської області. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Атака ворожих ударних БпЛА з північного сходу триває.

За даними Повітряних сил, станом на зараз групи «Шахедів» знаходяться на заході Сумщини, поблизу Полтави, Миргорода, в районі Ніжина та східніше Прилук на Чернігівщині, на півдні Київщини, в районі Обухова, над та навколо Києва.

У ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

У результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Є пошкодження будинків, виникли декілька пожеж, є постраждалі.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

Теги: війна окупанти вибух Київ безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Музеї війни відкрили виставку збитих російських дронів
У Музеї війни відкрили виставку збитих російських дронів
27 жовтня, 15:50
Чотирьох ухилянтів вдалося піймати завдяки дрону
Прикордонники показали, як з допомогою дрона піймали ухилянтів (відео)
28 жовтня, 14:51
У Краснодарському краї РФ на нафтопереробному заводі пролунав вибух
Вибухи в Україні та атака безпілотників на РФ: головне за ніч
29 жовтня, 07:00
Нібито атакована українськими дронами Курська АЕС працює у штатному режимі, стверджують росіяни
Росіяни заявили про атаку на Курську АЕС: подробиці
28 жовтня, 15:45
Росіяни прокладають для своїх ракет та БПЛА маршрути, а також намагаються виявити «слабкі місця» у протиповітряній обороні ЗСУ
Окупанти вигадали нову тактику використання «Шахедів»
23 листопада, 21:26
Вибухи прогриміли в Білгородській і Курській областях
Мешканці двох областей Росії прокинулися від вибухів
4 листопада, 07:21
У Куп'янську сталися пожежі
На Харківщині «Шахеди» пошкодили заклад освіти, будинки та підприємство (фото)
11 листопада, 09:44
Ворог запустив дрони із напрямку Приморсько-Ахтарськ
Уночі РФ ударила по Україні ракетами і дронами: деталі від ЗСУ
17 листопада, 08:04
Сили ППО знищили ворожі цілі
Під час тривоги на Хмельниччині гриміли вибухи
18 листопада, 06:13

Події в Україні

Окупанти вдарили по енергетиці: у Києві горіла підстанція
Окупанти вдарили по енергетиці: у Києві горіла підстанція
Уночі 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість дронів (оновлено)
Уночі 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість дронів (оновлено)
Удар дронами по Київщині та масований обстріл прифронтових районів: яка ситуація в регіонах
Удар дронами по Київщині та масований обстріл прифронтових районів: яка ситуація в регіонах
До Києва приїхав президент Швейцарії (фото)
До Києва приїхав президент Швейцарії (фото)
Нічний удар по Дніпропетровщині: чим атакували окупанти
Нічний удар по Дніпропетровщині: чим атакували окупанти
Чи допоможуть окупантам нові штурми на Авдіївському напрямку: відповідь ISW
Чи допоможуть окупантам нові штурми на Авдіївському напрямку: відповідь ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Мобілізація в Україні: Банкова зробила заяву
60K
Відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову
42K
Ревізори вийшли на гірськолижну трасу. А там… Коломойський!
18K
Поляки масово вбачають загрозу в українських брендах: результати соцопитування
15K
Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні
12K
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Сьогодні, 09:02
Ворог підключив авіацію до штурмів на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 08:05
Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 05:15
25 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
Сьогодні, 00:05
Через посилену роботу та наслідки атак ворога енергоблоки ТЕС вимушені виходити у короткочасні ремонти, – ДТЕК
Вчора, 16:27
«Метінвест» Ахметова передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби
Вчора, 16:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua