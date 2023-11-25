В Україну заходить ще кілька груп «Шахедів»

Групи дронів ідуть на Україну з різних напрямків

Російські терористи всю ніч атакують Україну ударними дронами

Ще кілька груп ударних дронів типу «Шахед» заходить на Сумщину з Курської області. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Атака ворожих ударних БпЛА з північного сходу триває.

За даними Повітряних сил, станом на зараз групи «Шахедів» знаходяться на заході Сумщини, поблизу Полтави, Миргорода, в районі Ніжина та східніше Прилук на Чернігівщині, на півдні Київщини, в районі Обухова, над та навколо Києва.

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У ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

У результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Є пошкодження будинків, виникли декілька пожеж, є постраждалі.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.