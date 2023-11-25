В Україну заходить ще кілька груп «Шахедів»
Російські терористи всю ніч атакують Україну ударними дронами
Ще кілька груп ударних дронів типу «Шахед» заходить на Сумщину з Курської області. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Атака ворожих ударних БпЛА з північного сходу триває.
За даними Повітряних сил, станом на зараз групи «Шахедів» знаходяться на заході Сумщини, поблизу Полтави, Миргорода, в районі Ніжина та східніше Прилук на Чернігівщині, на півдні Київщини, в районі Обухова, над та навколо Києва.
У ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
У результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Є пошкодження будинків, виникли декілька пожеж, є постраждалі.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.
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