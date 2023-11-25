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У Києві зросла кількість постраждалих, рятувальники витягують людей з-під завалів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві зросла кількість постраждалих, рятувальники витягують людей з-під завалів
У Києві працює ППО
фото ілюстративне

У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося руйнування пʼятиповерхівки

Станом на 6:30 у Соломʼянському районі Києва є двоє постраждалих у результаті падіння уламків збитих ворожих дронів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Обом постраждалим медики надали допомогу на місці.

Також ще є виклик медиків у Подільський район та ще один – у Соломʼянський.

Кличко повідомив, що у житловому будинку в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок.

Крім того, Київська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок відбиття атаки ворожих БпЛА у Солом'янському районі сталося загоряння в нежитловому приміщенні на площі 100 кв. м. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

У результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Є пошкодження будинків, виникли декілька пожеж, є постраждалі.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

Теги: окупанти вибух безпілотник Київ

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