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Біля Щастя партизани підірвали стратегічно важливе для рашистів залізничне полотно

Альона Боженко
glavcom.ua
Біля Щастя партизани підірвали стратегічно важливе для рашистів залізничне полотно
На Луганщині партизани підірвали залізничні колії, якими окупанти перевозили військову техніку
фото ілюстративне

Партизанами знищено залізничне полотно сполучення «місто Луганськ – село Лантратівка»

 

У Луганській області поблизу населеного пункту Щастя партизани знищили залізничне полотно на ділянці, якою російські війська транспортували військову техніку. Про це розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «місто Луганськ – село Лантратівка». Попередньо встановлено, що вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та боєприпасів», – наголосив Гайдай.

За його словами, у зворотному напрямку окупанти вивозили цим шляхом українське зерно до РФ.

Нагадаємо, у Росії зростає рух опору. У ніч на 4 січня партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

Додамо, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Попри оголошений так званий «режим припинення вогню», російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії. 

 

Теги: партизани Щастя Сергій Гайдай місто Луганськ зерно окупанти

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