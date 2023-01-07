Біля Щастя партизани підірвали стратегічно важливе для рашистів залізничне полотно
Партизанами знищено залізничне полотно сполучення «місто Луганськ – село Лантратівка»
У Луганській області поблизу населеного пункту Щастя партизани знищили залізничне полотно на ділянці, якою російські війська транспортували військову техніку. Про це розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
«Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «місто Луганськ – село Лантратівка». Попередньо встановлено, що вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та боєприпасів», – наголосив Гайдай.
За його словами, у зворотному напрямку окупанти вивозили цим шляхом українське зерно до РФ.
Нагадаємо, у Росії зростає рух опору. У ніч на 4 січня партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.
Додамо, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Попри оголошений так званий «режим припинення вогню», російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.
Коментарі — 0