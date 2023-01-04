Рух опору у РФ: партизани зупинили рух цивільних потягів

У 2023 році зафіксовано вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії

У Росії зростає рух опору. У ніч на 4 січня партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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У ГУР зазначають, що у новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів.

У минулому 2022 році було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів та локомотивів. Суттєва активізація рейкових партизан у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації.

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Нагадаємо, у країни-агресорки дедалі менше ракет – стратегічні запаси вичерпуються, тож росіяни зосередилися на виробництві ракет. Нові високоточні ракети у росіян у дефіциті, проте є чимала кількість старих ракет Х-22 – орієнтовно 160 одиниць, які складні для використання та потребують обслуговування.

Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має складати 30%. Але росіяни цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з «Іскандерів», з «Калібрів», з Х-101, з Х-555.

За оцінками розвідки, РФ може виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 та 15-20 «Калібрів» на місяць.

Раніше повідомляли, що країна-терорист має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї: як тактичну, так і стратегічну, але воєнна розвідка України постійно слідкує за її переміщенням.

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Раніше повідомляли, що російський терористичний режим прагне за всяку ціну нав'язати Україні переговори, оскільки планує виграти час і піти від відповідальності за розв'язання агресивної війни.

За словами Подоляка, Україна не зацікавлена в переговорах з кримінальниками, майбутніми підсудними на міжнародному трибуналі.

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