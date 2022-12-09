Перевіряють підвали та гаражі: окупанти посилено шукають у Криму українських партизанів

Кремль отримав закриті дані соціологів про падіння підтримки «спецоперації» на півострові

У Криму російські спецслужби отримали завдання виявити підпільні мережі українців. Для цього в квартирах та будинках кримчан проводитимуть вибіркові обшуки. Акцент робитимуть на представниках кримськотатарського народу, повідомляє Центру національного спротиву.

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Окупанти планують перевірити підвали та гаражі, а також телефони та комп’ютери, щоб виявити інформацію, яка доведе співпрацю із Збройними силами України.

За інформацією Центру національного спротиву, Кремль отримав дані закритого соціологічного дослідження щодо суспільно-політичної ситуації на півострові, згідно з якими навіть ті мешканці, які раніше підтримували широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, наразі апатичні до підтримки Москви. Зокрема, це стосується і тих росіян, яких переселили на півострів за весь період окупації, а це вісім років.

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Жителів Криму закликали бути обережними та користуватися інструкцією, яка допоможе під час фільтраційних заходів та виконанні завдань.

Нагадаємо, російські загарбники вже взялися мобілізувати жінок на тимчасово окупованих територіях.

Раніше ми писали про те, що російські загарбники в анексованому Криму кинулися терміново продавати нерухомість. Це призвело до того, що за оцінками ріелторів, ціни на вторинне житло на півострові впали на 15-20%.