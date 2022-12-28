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Перешкоджали переміщенню рашистів в Україну: Білорусь засудила «рейкових партизанів»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Перешкоджали переміщенню рашистів в Україну: Білорусь засудила «рейкових партизанів»
Усіх трьох звинувачували в участі в екстремістському формуванні
фото із соцмереж

За версією слідства, чоловіки виконували завдання «щодо виведення з ладу залізничної інфраструктури на території Гомельської області»

Суд у Білорусі ухвалив вирок трьом «рейковим партизанам», призначивши їм позбавлення волі строком від 21 до 23 років у колонії. Про це повідомляє правозахисний проект «Вясна».

Згідно з вироком, Дмитра Равіча засудили до 22 років колонії посиленого режиму, Дениса Дікуна до 23 років, а Олега Молчанова – до 21 року колонії.

Усіх трьох звинувачували в участі в екстремістському формуванні (частина 3 статті 361-1 КК), акті тероризму, вчиненому організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки, що створює загрозу загибелі людей (частина 3 статті 289 КК), пошкодження шляхів сполучення (частини 2 309 КК), зраді державі (частина 1 статті 356 КК).

Слідство стверджувало, що 29-річний житель Світлогорська в лютому цього року «вступив в екстремістські формування BYPOL/«мобілізаційний план «Перемога» та отримав від їхніх керівників завдання «щодо виведення з ладу залізничної інфраструктури на території Гомельської області».

За версією слідства, чоловік «запропонував вступити у злочинну спільноту своїм друзям» 33 та 50 років. У повідомленні відомства стверджувалося, що «представники екстремістських формувань сплатили їм усі витрати на приготування, а також перевели на електронний гаманець гроші за виконану роботу» – лише трохи більше 1000 білоруських рублів ($364 долара).

Нагадаємо, мінський міський суд заочно засудив колишню олімпійську плавчиню Олександру Герасименю до 12 років позбавлення волі. Аналогічний термін також дали політичному активісту Олександру Опейкіну. Обох суд визнав винними у закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці країни.

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Теги: Білорусь суд війна Україна вирок партизани

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