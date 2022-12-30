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Розвідка розповіла про діяльність українських партизанів у Криму

glavcom.ua
Розвідка розповіла про діяльність українських партизанів у Криму
фото: Уніан

За даними розвідки, у Криму фіксується зростання проукраїнських настроїв

Українські сили оборони отримують усе більше інформації від кримчан про діяльність і плани окупантів на тимчасово окупованому пів острові. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

«Безумовно – це інформація саме від місцевих жителів, які буквально масово і на кожному кроці інформують про дії окупантів і про те, що там відбувається. Це тільки стосується інформації, але далі це також різні дії інформаційного опору і дії, які носять спеціальний характер. Тому - так. Крим готується і українці – кримчани, кримські татари – готуються до звільнення Криму і повернення в українську рідну гавань», – наголосив представник розвідки.

За його словами, в Криму фіксується зростання проукраїнських настроїв і розуміння того, що повернення півострова неминуче.

«Ворог не може цього приховати. Панічна підготовка, всі ці траншеї, бетонні споруди різні... Таким чином вони самі місцевому населенню показують, до чого готуються. Тому місцеве населення із задоволенням чекає українські сили оборони, які звільнять наш Крим», – зазначив Юсов.

Нагадаємо, триває 310 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди. 

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