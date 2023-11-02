Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Білоруси воюють проти України: зізнання полоненого з Гомеля (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білоруси воюють проти України: зізнання полоненого з Гомеля (відео)
Максим Запека зізнався, що погодився воювати проти України для того, щоби заробити грошей
фото: скрін із відео

Росіяни завербували чоловіка в той період, коли він перебував на заробітках у Москві

Білоруські громадяни беруть участь у війні проти України на боці Росії. Одного з таких солдатів нашим бійцям вдалося взяти в полон. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Українські захисники нещодавно взяли в полон 33-річного білоруса Максима Запеку.

На відео, яке опублікували прикордонники, Запека зізнався, що погодився воювати проти України для того, щоби заробити грошей. Окупанти обіцяли йому, що він нібито займатиметься побутовими завданнями далеко від лінії фронту.

Завербували чоловіка в той період, коли він перебував на заробітках у Москві. При цьому постійно запевняли, що в підсумку все буде гаразд, обіцяли, що в гарячі точки фронту його не посилатимуть. Однак насправді все сталося по-іншому, і він опинився в українському полоні.

«Як завжди, росіяни не тримають слова, і доволі швидко довірливий білорус потрапив до українського полону», – зазначили прикордонники.

Нагадаємо, що саме з території Білорусі російські солдати розпочали повномасштабний наступ на українську землю. 

Теги: війна Москва Білорусь Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва висловила Білорусі протест через відкриту загрозу нападу
Литва висловила Білорусі протест через відкриту загрозу нападу
31 жовтня, 08:05
На білорусів чекають не прості економічні часи
Білорусь опинилась на порозі шаленої інфляції: прогнози невтішні
30 жовтня, 12:15
Лукашенко передав запрошення Віктору Орбану через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто
Лукашенко запросив Орбана відвідати Білорусь. Реакція Угорщини
29 жовтня, 02:15

Події в Україні

До України прибула міністерка оборони Нідерландів
До України прибула міністерка оборони Нідерландів
Білоруси воюють проти України: зізнання полоненого з Гомеля (відео)
Білоруси воюють проти України: зізнання полоненого з Гомеля (відео)
Українці створили комплекс, який здатен пригнічувати глобальну супутникову систему РФ (відео)
Українці створили комплекс, який здатен пригнічувати глобальну супутникову систему РФ (відео)
ЗСУ приземлили ще один ворожий штурмовик
ЗСУ приземлили ще один ворожий штурмовик
Скільки журналістів Росія вбила в Україні за час війни: названо цифри
Скільки журналістів Росія вбила в Україні за час війни: названо цифри
Росіяни масово перекидають авіацію з Бердянська: коментар Повітряних сил
Росіяни масово перекидають авіацію з Бердянська: коментар Повітряних сил

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
9886
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України
7986
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
6210
Нові дати релігійних свят: що святкуємо в листопаді
5922
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
5090
Мер Львова показав щемливі фото Личаківського кладовища

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту