Білоруси воюють проти України: зізнання полоненого з Гомеля (відео)

Максим Запека зізнався, що погодився воювати проти України для того, щоби заробити грошей

Росіяни завербували чоловіка в той період, коли він перебував на заробітках у Москві

Білоруські громадяни беруть участь у війні проти України на боці Росії. Одного з таких солдатів нашим бійцям вдалося взяти в полон. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Українські захисники нещодавно взяли в полон 33-річного білоруса Максима Запеку.

На відео, яке опублікували прикордонники, Запека зізнався, що погодився воювати проти України для того, щоби заробити грошей. Окупанти обіцяли йому, що він нібито займатиметься побутовими завданнями далеко від лінії фронту.

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Завербували чоловіка в той період, коли він перебував на заробітках у Москві. При цьому постійно запевняли, що в підсумку все буде гаразд, обіцяли, що в гарячі точки фронту його не посилатимуть. Однак насправді все сталося по-іншому, і він опинився в українському полоні.

«Як завжди, росіяни не тримають слова, і доволі швидко довірливий білорус потрапив до українського полону», – зазначили прикордонники.

Нагадаємо, що саме з території Білорусі російські солдати розпочали повномасштабний наступ на українську землю.