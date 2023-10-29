Лукашенко запросив Орбана відвідати Білорусь. Реакція Угорщини

Лукашенко передав запрошення Віктору Орбану через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто

Білоруський диктатор стверджує, що готовий «до діалогу з європейськими країнами», а Орбана запросив «для обговорення серйозних питань»

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати Білорусь. Про це повідомляє AP.

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Лукашенко передав запрошення Віктору Орбану через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, який нещодавно був з візитом у Мінську.

Білоруський диктатор стверджує, що готовий «до діалогу з європейськими країнами», а Орбана запросив «для обговорення серйозних питань».

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Керівник пресслужби Орбана Берталан Хаваші сказав, що угорський прем'єр розгляне запрошення після повернення з саміту ЄС в Брюсселі.

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході може призвести до третьої світової війни.

Самопроголошений президент Білорусі вважає, що втручання Ірану та США може посилити конфлікт.

Нагадаємо, Угорщина не погодить 12-й пакет санкцій проти Росії, якщо він стосуватиметься газової, нафтової й атомної сфер промисловості РФ.

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Раніше прем'єрка Естонії Кая Каллас напередодні саміту ЄС заявила, що Угорщина стає проблемою для Європейського союзу, яку необхідно вирішити. За її словами, через дії Угорщини зберігати єдність стає дедалі складніше.