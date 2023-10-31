Литва висловила Білорусі протест через відкриту загрозу нападу

У МЗС Литви вимагають від Мінська негайно надати офіційне пояснення слів Муравейка

Міністерство закордонних справ Литви вручило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Білорусі Ярославу Хмелю через погрози з боку першого заступника голови РНБО Білорусі «пробити коридор» до Калінінграду. Про це повідомив очільник МЗС Литви.

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Напередодні у виданні «Вечерний Минск» була опублікована стаття, в якій перший заступник секретаря РНБО Білорусі Павло Муравейко заявив, що Мінськ «має всі підстави» для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів.

У МЗС Литви зазначили, що подібні заяви можуть бути розцінені як відкрита загроза нападу. У відомстві повідомили, що вимагають від Мінська негайно надати офіційне пояснення слів Муравейка і нагадали, що Вільнюс вживе всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, суверенітету та територіальної цілісності країни.

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Нагадаємо, заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павло Муравейко заявив, що його країна має всі підстави «прорубати транзитний коридор через Литву». Про це він сказав під час «ідеологічного семінару» в Мінську.

За словами білоруського чиновника, навіть в умовах санкцій «Білорусі вдається розвиватися», але заборона транзиту товарів і нафтопродуктів через територію Литви, яку запровадила балтійська країна, на його думку, є підставою для військової агресії.