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Литва висловила Білорусі протест через відкриту загрозу нападу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Литва висловила Білорусі протест через відкриту загрозу нападу
фото ілюстративне

У МЗС Литви вимагають від Мінська негайно надати офіційне пояснення слів Муравейка

Міністерство закордонних справ Литви вручило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Білорусі Ярославу Хмелю через погрози з боку першого заступника голови РНБО Білорусі «пробити коридор» до Калінінграду. Про це повідомив очільник МЗС Литви.

Напередодні у виданні «Вечерний Минск» була опублікована стаття, в якій перший заступник секретаря РНБО Білорусі Павло Муравейко заявив, що Мінськ «має всі підстави» для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів.

У МЗС Литви зазначили, що подібні заяви можуть бути розцінені як відкрита загроза нападу. У відомстві повідомили, що вимагають від Мінська негайно надати офіційне пояснення слів Муравейка і нагадали, що Вільнюс вживе всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, суверенітету та територіальної цілісності країни.

Нагадаємо, заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павло Муравейко заявив, що його країна має всі підстави «прорубати транзитний коридор через Литву». Про це він сказав під час «ідеологічного семінару» в Мінську.

За словами білоруського чиновника, навіть в умовах санкцій «Білорусі вдається розвиватися», але заборона транзиту товарів і нафтопродуктів через територію Литви, яку запровадила балтійська країна, на його думку, є підставою для військової агресії.

Теги: Литва Білорусь війна

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