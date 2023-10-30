Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Білорусь опинилась на порозі шаленої інфляції: прогнози невтішні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Білорусь опинилась на порозі шаленої інфляції: прогнози невтішні
На білорусів чекають не прості економічні часи
фото: belmarket.by

Аналітики Євразійського банку розвитку попередили про передумови до зростання інфляції

У Білорусі шаленими темпами прискорюється інфляція. Про це йдеться у черговому огляді Євразійського банку розвитку (ЄАБР).

У своєму щотижневому макроекономічному огляді Євразійський банк розвитку називає темпи приросту реальної зарплати як один із найважливіших трендів розвитку економіки республіки. І попереджає про передумови зростання інфляції.  

У документі наголошується, що у країні прискорюється зростання реальної заробітної плати. «На збільшення заробітної плати вплинуло підвищення у вересні на 3,1% базової ставки, що є основою для визначення розміру оплати праці в бюджетному секторі», – пояснили аналітики.

Повідомляється, що зростання зарплат та розширення споживчого кредитування в Білорусі підтримали споживчий попит на товари: роздрібний товарообіг зріс у річному вираженні на 12,2% у вересні після 11,2% у серпні. Це, на думку аналітиків ЄАБР, і створює передумови більш інтенсивного підвищення цін. Нагадаємо, у вересні рівень інфляції в Білорусі оновив історичний мінімум і становив 2%. Уряд країни розраховує на рівень 7-8% за підсумками року. У 2024 році влада країни має намір досягти рівня в 6%.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зосередився на посиленні економічного контролю РФ над Білоруссю.  Російські та білоруські офіційні особи зосереджені на заходах щодо імпортозаміщення. Також країни продовжують процес утворення спільного ринку нафти та газу та працюють над підготовкою угоди про формування єдиного ринку електроенергії.

Читайте також: Скільки українців виїхали до Білорусі: шокуюча статистика
Теги: Білорусь інфляція Олександр Лукашенко президент влада диктатор підвищення цін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожна частина України – важлива
Проблема, з якою не може впоратись «Єдиний марафон»
16 жовтня, 10:26
Мері Трамп повідомила, що її дядько міг «злити» секретну інформацію
Племінниця Трампа заявила, що він винен у вторгненні ХАМАСу до Ізраїлю
10 жовтня, 18:16
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган заявив, що бійні в Газі немає жодного виправдання й розкритикував США
12 жовтня, 23:21
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
13 жовтня, 22:30
Уночі в українських містах лунали вибухи
Вибори у Польщі, вибухи в українських містах: головне за ніч
16 жовтня, 07:14
Ситуація на Близькому Сході та виробництво зброї: Зеленський провів засідання Ставки 
Ситуація на Близькому Сході та виробництво зброї: Зеленський провів засідання Ставки 
12 жовтня, 15:42
Сіярто візьме участь у міжнародній конференції високого рівня «Євразійська безпека: реальність і перспективи у світі, що трансформується»
Глава МЗС Угорщини прибув у Білорусь: говоритиме про «мир» (фото)
26 жовтня, 12:14
Через порушення техніки безпеки спочатку запалав порожній резервуар, а звідти вогонь перекинувся на резервуар з нафтою
У Комі спалахнули нафтові резервуари (відео)
Вчора, 17:42
Павло Муравейко
Білоруський високопосадовець заявив про ймовірне вторгнення до Литви
Вчора, 12:50

Економіка

Білорусь опинилась на порозі шаленої інфляції: прогнози невтішні
Білорусь опинилась на порозі шаленої інфляції: прогнози невтішні
Лідери ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України
Лідери ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України
ЄС скоро повністю відмовиться від російського палива – Reuters
ЄС скоро повністю відмовиться від російського палива – Reuters
Литва забороняє імпорт російського скрапленого газу – ЗМІ
Литва забороняє імпорт російського скрапленого газу – ЗМІ
Словаччина вигадала виправдання, чому відмовилась допомагати Україні
Словаччина вигадала виправдання, чому відмовилась допомагати Україні
Visa пригрозила банкам сусідніх із РФ країн штрафом за відкриття рахунків росіянам
Visa пригрозила банкам сусідніх із РФ країн штрафом за відкриття рахунків росіянам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Великої мобілізації не уникнути: військовий аналітик розповів, які кроки повинна зробити держава
24K
Медицина по-німецьки. Пацієнтам стає добре вже на вході до лікарень
12K
Стало відомо, хто захотів узяти на роботу таксиста, який втрапив у мовний скандал
8915
Представники народів РФ, яких раніше депортував Сталін, тепер закликають депортувати євреїв
8399
Член Ради з прав людини при Путіну закликав росіян убивати євреїв в Україні
7438
Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці

Новини

Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Сьогодні, 07:44
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 жовтня
Сьогодні, 05:12
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
28 жовтня, 23:53

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту