Білорусь опинилась на порозі шаленої інфляції: прогнози невтішні

Аналітики Євразійського банку розвитку попередили про передумови до зростання інфляції

У Білорусі шаленими темпами прискорюється інфляція. Про це йдеться у черговому огляді Євразійського банку розвитку (ЄАБР).

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У своєму щотижневому макроекономічному огляді Євразійський банк розвитку називає темпи приросту реальної зарплати як один із найважливіших трендів розвитку економіки республіки. І попереджає про передумови зростання інфляції.

У документі наголошується, що у країні прискорюється зростання реальної заробітної плати. «На збільшення заробітної плати вплинуло підвищення у вересні на 3,1% базової ставки, що є основою для визначення розміру оплати праці в бюджетному секторі», – пояснили аналітики.

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Повідомляється, що зростання зарплат та розширення споживчого кредитування в Білорусі підтримали споживчий попит на товари: роздрібний товарообіг зріс у річному вираженні на 12,2% у вересні після 11,2% у серпні. Це, на думку аналітиків ЄАБР, і створює передумови більш інтенсивного підвищення цін. Нагадаємо, у вересні рівень інфляції в Білорусі оновив історичний мінімум і становив 2%. Уряд країни розраховує на рівень 7-8% за підсумками року. У 2024 році влада країни має намір досягти рівня в 6%.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зосередився на посиленні економічного контролю РФ над Білоруссю. Російські та білоруські офіційні особи зосереджені на заходах щодо імпортозаміщення. Також країни продовжують процес утворення спільного ринку нафти та газу та працюють над підготовкою угоди про формування єдиного ринку електроенергії.