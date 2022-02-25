Біля Чорнобиля через понтонний міст переїхали десятки російських машин

На знімках видно, як машини вишикувалися на південному березі Прип’яті

Із Білорусі десятки транспортних засобів росіян вибудовуються в колони

По військовому понтонному мосту через річку Прип’ять біля українсько-білоруського кордону перемістили довгу колону техніки. Про це інформує американський телеканал CNN з посиланням на нові супутникові знімки Capella Space.

На знімках, зроблених у четвер о 21:57 за київським часом, видно, як машини вишикувалися на південному березі Прип’яті.

Це місце знаходиться в глибині Паліського державного радіоекологічного заповідника, який є частиною великої Чорнобильської зони відчуження.

За милю від місця розташування колони та понтонного мосту біля покинутого села Довляди, Білорусь, десятки інших транспортних засобів вибудовуються в колони.

Дорога з Довляд проходить через український кордон до Прип’яті та до пошкодженого Чорнобильського ядерного реактора.

Наагадаємо, за тиждень до російського вторгнення у 6,44 км від кордону з Україною через річку Прип’ять у Білорусі розгорнули понтонний міст. Це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто Чорнобильська зона відчуження. За кілька днів тоді понтонний міст через Прип’ять у Білорусі щезнув.

За останніми даними окупанти тримають у заручниках працівників Чорнобильської електростанції.

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