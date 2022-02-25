Байден проведе екстрений саміт НАТО щодо ситуації в Україні

Саміт буде проходити в ситуаційній кімнаті і він буде закритим для преси

У п'ятницю, 25 лютого, відбудеться екстрений саміт НАТО. Він стосуватиметься нападу Росії на Україну. Про це повідомляє журналіст видання NPR Давид Гура в Twitter.

«У першій половині дня президент зустрінеться з колегами, главами держав і Урядами країн НАТО на надзвичайному віртуальному саміті, щоб обговорити ситуацію з безпекою в Україні і навколо неї», – повідомили журналісту в Білому домі.

При цьому наголошується, що саміт буде проходити в ситуаційній кімнаті і він буде закритим для преси.

Журналіст додав, що саміт розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав засідання послів країн Альянсу для обговорення російської агресії проти України.

Крм того, прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО. Борис Джонсон заявив, що «приголомшений жахливими подіями в Україні». Він додав, що поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Британський прем'єр додав, що Велика Британія та союзники дадуть рішучу відповідь.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

Крім того,Європейські акції обвалились після нападу Путіна на Україну.

Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Уже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.