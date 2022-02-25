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    «Зупиніть Путіна». Україна звертається до світових лідерів з вимогою ізолювати Росію

    Окупанти обстріляли Київ балістичними ракетами - «Зупиніть Путіна». Україна звертається до світових лідерів з вимогою ізолювати Росію
    Окупанти обстріляли Київ балістичними ракетами
    фото із соцмереж

    «Востаннє наша столиця переживала щось подібне в 1941 році, коли на неї напала нацистська Німеччина»

    Сьогодні близько 04:22 ранку путінська армія нанесла кілька ракетних ударів по Києву. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звертається до світових урядів з вимогою зупинити Путіна.

    «Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє наша столиця переживала щось подібне в 1941 році, коли на неї напала нацистська Німеччина. Україна перемогла те зло і переможе це. Зупиніть Путіна. Ізолюйте Росію. Розірвати всі зв'язки. Вигнати Росію звідусіль», – написав він.

    Сьогодні від 4-ї ранку ворог продовжив наносити удари з повітря різним територіям і містам України. Зокрема під атакою Київ.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    Раніше головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала сайт міністерства оборони РФ і повідомила, що путінські війська готують масштабне бомбардування Києва.

    За даними Пентагону, російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

    Теги: МЗС Росія Київ війна Путін бомбардування Україна Дмитро Кулеба
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    «Зупиніть Путіна». Україна звертається до світових лідерів з вимогою ізолювати Росію