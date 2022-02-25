«Зупиніть Путіна». Україна звертається до світових лідерів з вимогою ізолювати Росію

«Востаннє наша столиця переживала щось подібне в 1941 році, коли на неї напала нацистська Німеччина»

Сьогодні близько 04:22 ранку путінська армія нанесла кілька ракетних ударів по Києву. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звертається до світових урядів з вимогою зупинити Путіна.

«Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє наша столиця переживала щось подібне в 1941 році, коли на неї напала нацистська Німеччина. Україна перемогла те зло і переможе це. Зупиніть Путіна. Ізолюйте Росію. Розірвати всі зв'язки. Вигнати Росію звідусіль», – написав він.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Сьогодні від 4-ї ранку ворог продовжив наносити удари з повітря різним територіям і містам України. Зокрема під атакою Київ.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

Раніше головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала сайт міністерства оборони РФ і повідомила, що путінські війська готують масштабне бомбардування Києва.

За даними Пентагону, російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.