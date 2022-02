«Зупиніть Путіна». Україна звертається до світових лідерів з вимогою ізолювати Росію

Сьогодні близько 04:22 ранку путінська армія нанесла кілька ракетних ударів по Києву. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звертається до світових урядів з вимогою зупинити Путіна.

«Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє наша столиця переживала щось подібне в 1941 році, коли на неї напала нацистська Німеччина. Україна перемогла те зло і переможе це. Зупиніть Путіна. Ізолюйте Росію. Розірвати всі зв'язки. Вигнати Росію звідусіль», – написав він.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.