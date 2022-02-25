За добу Росія втратила 800 солдатів – оперативні дані міноборони

Підбиті танки під Глуховом 24 лютого 2022 року.

Підбиті танки під Глуховом 24 лютого 2022 року.

Також окупант втратив 130 бойових броньованих машин

Станом на 3 ранку 25 лютого втрати особового складу Росії становлять орієнтовно 800 осіб. Такі дані оприлюднила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, яку цитує міноборони.

Також окупант втратив 130 бойових броньованих машин, понад 30 танків, 7 літаків і 6 гелікоптерів.

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили Збройних сил України продовжують бойові дії у південно-західній частині Чорного моря проти російських військ.

Водночас певні сили та засоби були передислоковані на оборону Києва.

Крім цього, повітряні сили ЗСУ відштовхують авіаудари противника, ведуть постійну розвідку з використанням БПЛА, завдають ударів по колонах окупаційних військ у районах Нової Збурівки, Куп'янська, Нової Каховки та ворожих повітрянодесантних військ під Гостомелем.

Внаслідок бойових дій на деяких дільницях угруповання Об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях відновили позицію на передовій.

У зоні відповідальності відокремлених підрозділів ворог намагається вбити у бойові формування наших військ на глибину баз взводів.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ «Про загальну мобілізацію в Україні». Вона буде проводитися протягом 90 днів.

Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.