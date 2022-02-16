У Білорусі за 6 км від України з’явився понтонний міст (фото)
Наразі невідомо, військові Росії чи Білорусі розгорнули міст
У чотирьох милях (6,44 км) від кордону з Україною через річку Прип’ять у Білорусі розгорнули понтонний міст. Про це інформує «Мілітарний».
Видання інформує, що це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто Чорнобильська зона відчуження.
Наразі невідомо, військові Росії чи Білорусі розгорнули цей міст.
Розгортання понтонно-мостового парку у такій близькості до українського кордону помітили дослідники Osint (розвідка на основі відкритих джерел – ред.). У повідомленні йдеться, що міст розташовано у 4 милях від кордону України, що дорівгнює 6,44 км.
Учора IntelDoge опублікував у себе в Twitter супутникові знімки з сервісу за координатами 51.5327, 29.86593, на них видно роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять:
Супутникові знімки, які вже 16 лютого опублікував користувач ameliairheart, фіксують розгорнутий понтонний міст через річку Прип’ять.
У звіті ділянок для російсько-білоруських навчань «Союзная решимость – 2022» території заповідника немає.
Як відомо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні з росіянами навчання «Союзна рішучість-2022». Вони проходять, зокрема, поблизу українських кордонів.
НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів холодної війни.
Напередодні супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів. Йдеться і про ділянки в Білорусі.