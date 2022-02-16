У Білорусі за 6 км від України з’явився понтонний міст (фото)

Наразі невідомо, військові Росії чи Білорусі розгорнули міст

У чотирьох милях (6,44 км) від кордону з Україною через річку Прип’ять у Білорусі розгорнули понтонний міст. Про це інформує «Мілітарний».

Видання інформує, що це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто Чорнобильська зона відчуження.

Наразі невідомо, військові Росії чи Білорусі розгорнули цей міст.

Розгортання понтонно-мостового парку у такій близькості до українського кордону помітили дослідники Osint (розвідка на основі відкритих джерел – ред.). У повідомленні йдеться, що міст розташовано у 4 милях від кордону України, що дорівгнює 6,44 км.

Учора IntelDoge опублікував у себе в Twitter супутникові знімки з сервісу за координатами 51.5327, 29.86593, на них видно роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять:

Супутниковий знімок місця розгортання понтону через річку Прип’ять у Білорусі. Фото: Twitter/IntelDoge

Супутникові знімки, які вже 16 лютого опублікував користувач ameliairheart, фіксують розгорнутий понтонний міст через річку Прип’ять.

Розгорнутий понтонний міст через річку Прип’ять у Білорусі. Фото: Twitter/ameliairheart

У звіті ділянок для російсько-білоруських навчань «Союзная решимость – 2022» території заповідника немає.

Як відомо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні з росіянами навчання «Союзна рішучість-2022». Вони проходять, зокрема, поблизу українських кордонів.

НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів холодної війни.

Напередодні супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів. Йдеться і про ділянки в Білорусі.