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    У Білорусі за 6 км від України з’явився понтонний міст (фото)

    Розгорнутий понтонний міст білоруських військ&nbsp; - У Білорусі за 6 км від України з’явився понтонний міст (фото)
    Розгорнутий понтонний міст білоруських військ 
    фото: міністерство оборони Білорусі

    Наразі невідомо, військові Росії чи Білорусі розгорнули міст

    У чотирьох милях (6,44 км) від кордону з Україною через річку Прип’ять у Білорусі розгорнули понтонний міст. Про це інформує «Мілітарний».

    Видання інформує, що це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто Чорнобильська зона відчуження.

    Наразі невідомо, військові Росії чи Білорусі розгорнули цей міст.

    Розгортання понтонно-мостового парку у такій близькості до українського кордону помітили дослідники Osint (розвідка на основі відкритих джерел – ред.). У повідомленні йдеться, що міст розташовано у 4 милях від кордону України, що дорівгнює 6,44 км.

    Учора IntelDoge опублікував у себе в Twitter супутникові знімки з сервісу за координатами 51.5327, 29.86593, на них видно роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять:

    Супутниковий знімок місця розгортання понтону через річку Прип’ять у Білорусі. Фото: Twitter/IntelDoge
    Супутниковий знімок місця розгортання понтону через річку Прип’ять у Білорусі. Фото: Twitter/IntelDoge

    Супутникові знімки, які вже 16 лютого опублікував користувач ameliairheart, фіксують розгорнутий понтонний міст через річку Прип’ять.

    Розгорнутий понтонний міст через річку Прип’ять у Білорусі. Фото: Twitter/ameliairheart
    Розгорнутий понтонний міст через річку Прип’ять у Білорусі. Фото: Twitter/ameliairheart

    У звіті ділянок для російсько-білоруських навчань «Союзная решимость – 2022» території заповідника немає.

    Як відомо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні з росіянами навчання «Союзна рішучість-2022». Вони проходять, зокрема, поблизу українських кордонів.

    НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів холодної війни.

    Напередодні супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів. Йдеться і про ділянки в Білорусі.

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    Теги: Білорусь розвідка Росія НАТО Чорнобильська зона агресія військові військова техніка річка
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    У Білорусі за 6 км від України з’явився понтонний міст (фото)