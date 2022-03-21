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    Події в Україні

    У Рівному знову пролунали потужні вибухи

    У Рівному знову пролунали потужні вибухи
    фото з відкритих джерел

    Зранку Росія завдала по Рівненщині кілька ракетних ударів

    Ввечері 21 березня у Рівному прогриміла серія потужних вибухів. Очевидці кажуть, що чули їх по всьому місту.

    На Рівненщині за сьогоднішній день було сім повітряних тривог.

    Нагадаємо, зранку 21 березня окупанти завдали ракетні удари по території Рівненської області. Згодом стало відомо, що унаслідок ракетних ударів є поранені.

    «26 день війни. Сьогодні на Рівненщині три рази лунала повітряна тривога. По одному з загальновійськових полігонів завдали два ракетні удари», – сказав голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

    Також голова обладміністрації додав, що на місці працює спеціальна комісія.

    Нагадаємо, мешканці міста Рівне 17 березня провели в останню путь людей, що загинули через авіаудар на телевежі в Антополі. Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу телевежі склала 21 людину.

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    Теги: росія окупанти війна бомбардування Україна Рівне ракета окупація #stoprussia
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    У Рівному знову пролунали потужні вибухи