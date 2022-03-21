СБУ затримала тіктокера, який «навів» окупантів на ТРЦ у Києві

Після публікації матеріалів торговий центр, біля якого перебували українські захисники, зазнав потужного ракетного удару з боку Росії

Служба безпеки України затримала тіктокера, який виклав у соцмережі інформацію про дислокацію військових у Києві. Невдовзі торговий центр, біля якого перебували українські бійці, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

Відео із зізнанням і вибаченнями затриманого СБУ опублікувала в соцмережах.

«Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство. Ми ж звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів», – закликали в Службі безпеки.

СБУ закликала натомість передавати дані про дислокацію російських окупантів. «Українські військові забезпечать його знищення!», – підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, повідомляти про ворожі війська і техніку можна в офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot.

А Міністерство цифрової трансформації створило в Telegram чат-бот єВорог.

Тим часом росіяни вже хизуються на телебаченні, як вони розбомбили ТРЦ у Києві.

Нагадаємо, учора, 20 березня, в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр «Ретровіль».

На ранок стало відомо, що жертвами ракетного удару по «Ретровілю» стали восьмеро осіб. Також руйнування зазнав магазин для будівництва мережі Leroy Merlin, яка продовжує вести економічну діяльність на території країни-агресорки.

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