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    Події в Україні

    Ракетний удар по полігону на Рівненщині. Є поранені

    Ракетний удар по полігону на Рівненщині. Є поранені
    фото з відкритих джерел

    Зранку у понеділок, 21 березня, окупанти завдали ракетні удари по території Рівненської області

    Унаслідок ракетних ударів, які зранку 21 березня війська РФ завдали по Рівненщині, є поранені. Про це повідомив у Telegram міський голова Рівного Олександр Третяк.

    «За попередніми даними, є кілька поранених. Більш детально повідомимо згодом», зазначив Третяк.

    Зранку у понеділок, 21 березня, окупанти завдали ракетні удари по території Рівненської області. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

    Коваль зауважив, що на території області тричі лунала повітряна тривога. «По одному з загальновійськових полігонів двічі вдарили ракетами. На місці працює спеціальна комісія», – сказав голова Рівненської ОВА.

    Нагадаємо, мешканці міста Рівне 17 березня провели в останню путь людей, що загинули через авіаудар на телевежі в Антополі. Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу телевежі склала 21 людину.

    Триває 26-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі.

    Теги: росія окупанти війна Україна Рівненщина Рівне окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по полігону на Рівненщині. Є поранені