На 22 березня призначено евакуаційні потяги з шести міст (графік)
Найбільше евакуаційних рейсів заплановано з Харкова
«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 22 березня.
Так, завтра заплановані такі евакуаційні рейси:
Харків:
- 07:50 – №905/906 Харків – Хелм;
- 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;
- 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №275/274 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №277/276 Краматорськ – Львів.
Кривий Ріг:
- 11:30 – №210/209 Кривий Ріг – Львів.
Додаткові рейси також відправляться:
- з Одеси до Ужгорода о 22:32,
- з Києва до Хелма о 19:13,
- з Києва (станція Дарниця) до Львова о 08:00.
«У зв’язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 07:00 23 березня посадка в поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години», - зазначає «Укрзалізниця».
Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.
Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.