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    На 22 березня призначено евакуаційні потяги з шести міст (графік)

    Посадка в евакуаційні поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу до початку комендантської години - На 22 березня призначено евакуаційні потяги з шести міст (графік)
    Посадка в евакуаційні поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу до початку комендантської години
    фото: glavcom.ua

    Найбільше евакуаційних рейсів заплановано з Харкова

    «Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 22 березня.

    Так, завтра заплановані такі евакуаційні рейси:

    Харків:

    • 07:50 – №905/906 Харків – Хелм;
    • 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;
    • 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

    Дніпро:

    • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

    Краматорськ:

    • 13:00 – №275/274 Краматорськ – Львів;
    • 16:00 – №277/276 Краматорськ – Львів.

    Кривий Ріг:

    • 11:30 – №210/209 Кривий Ріг – Львів.

    Додаткові рейси також відправляться:

    • з Одеси до Ужгорода о 22:32,
    • з Києва до Хелма о 19:13,
    • з Києва (станція Дарниця) до Львова о 08:00.

    «У зв’язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 07:00 23 березня посадка в поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години», - зазначає «Укрзалізниця».

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

    Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    На 22 березня призначено евакуаційні потяги з шести міст (графік)