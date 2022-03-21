На 22 березня призначено евакуаційні потяги з шести міст (графік)

Посадка в евакуаційні поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу до початку комендантської години

Найбільше евакуаційних рейсів заплановано з Харкова

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 22 березня.

Так, завтра заплановані такі евакуаційні рейси:

Харків:

07:50 – №905/906 Харків – Хелм;

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №275/274 Краматорськ – Львів;

16:00 – №277/276 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

11:30 – №210/209 Кривий Ріг – Львів.

Додаткові рейси також відправляться:

з Одеси до Ужгорода о 22:32,

з Києва до Хелма о 19:13,

з Києва (станція Дарниця) до Львова о 08:00.

«У зв’язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 07:00 23 березня посадка в поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години», - зазначає «Укрзалізниця».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.