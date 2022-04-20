«Нова пошта» запровадила пільги для біженців у Європі

«Нова пошта» запустила послугу «Речі з дому за кордон», за якою українські біженці зможуть зі знижкою отримати особисті речі

«Нова пошта» оголосила про знижки на доставку уживаних особистих речей з України до країн Європи

Українці отримали можливість відправити родичам, які виїхали після початку війни до країн Євросоюзу, особисті речі зі значною знижкою. Про це повідомляє пресслужба компанії «Нова пошта», яка запустила нову послугу «Речі з дому за кордон».

«Багато українців під час війни виїхали за кордон, переважно в країни Європи. Люди лишали домівки, взявши лише невелику частину речей та документів. Тому ми йдемо назустріч нашим українцям і зробили можливість відправляти необхідні особисті речі рідним зі значними знижками», – пояснив СЕО «Нової пошти Глобал» Юрій Беневитський.

За його словами, відправляти у рамках нової послуги можна лише уживані речі, без етикеток та заводських упаковок – зокрема, одяг, взуття, іграшки чи косметику.

А от документи, їжа, ліки, алкоголь, фотоапарати, ноутбуки, гроші чи іменні банківські картки заборонені до відправлення.

Максимальна вага відправлення згідно із новою послугою – 70 кг, габарити не повинні перевищувати 120х80х69 см. «Нова пошта» обіцяє доставляти такі відправлення протягом п’яти днів.

Вартість доставки до країн Європи, розділених на дві зони:

до 2 кг – 800 грн;

до 10 кг – 1200 грн;

до 30 кг – 2000 грн;

до 70 кг – 3000/4000 грн.

До зони 1 включені Австрія, Данія, Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція.

Зону 2 складають Бельгія, Болгарія, Греція, Ірландія, Іспанія (крім Канарських островів, Сеути та Мелільї), Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія (крім Азорських островів і Мадейри), Словенія, Франція та Хорватія.

Нагадаємо, за даними на середину квітня з України після початку повномасштабного вторгнення Росії виїхало 4,4 млн осіб.

Більшість із них поїхала до: